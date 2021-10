Vélez sobre lesión de James: ‘no sé si le dé para volver a la élite’

Hoy se conoció una nueva preocupación en el caso de James Rodríguez. Su entrenador, Laurent Blanc, se refirió al caso específico del volante, afirmando que aún no está listo para jugar y que su debut en el Al-Rayyan deberá esperar un tiempo más, incluso semanas. Carlos Antonio Vpelez analizó el momento del colombiano, afirmando que es preocupante su estado físico, teniendo en cuenta lo que dijo el francés acerca de las molestias físicas.



“El periodista Mohamed El Gazzar se convirtió en el referente de las noticias en Catar, publicó un trino. El entrenador francés, Laurent Blanc, confirma que la estrella colombiana, James Rodríguez, tiene un leve problema muscular. Aún no está listo para participar con el equipo catarí. Discutirá con el cuerpo médico en las próximas semanas, el momento de su regreso” hablando sobre la información que llegó sobre James desde Catar.

المدرب الفرنسي #لوران_بلان يؤكد أن النجم الكولومبي #خاميس_رودريجيز لديه مشكلة بسيطة في العضلة ..وليس جاهز بعد للمشاركة في المباريات مع #الريان القطري 🇶🇦 ،وسيبحث مع الجهاز الطبي في الأسابيع المقبلة توقيت عودته للمستطيل الأخضر ⚽️🇨🇴#JamesRodriguez #Colombia #ALRAYYAN pic.twitter.com/OAlP1XkSWF — محمد الجزار 🦅 (@mohamedelgazar4) October 1, 2021

Vélez agregó acerca del estado real del volante, apuntándole a su retorno a la máxima competencia en un futuro “Sigue lesionado, y eso que no ha jugado, no ha entrenado lo suficiente. Recién apuntó en los entrenamientos para volver a competir y está lastimado. El asunto de él es crítico, le tienen que parar bolas. En serio, deporto le da para la liga catarí”.



Recuerden recientemente se lesionó calentando con el Everton. Todos esos problemas del soleo y musculares, complicados de resolver, no sé si le permitan volver a la elite, para jugar en Catar, le podría alcanzar, pero para el máximo nivel, difícil. Ojala nos equivoquemos“ concluyó.