Adiós de Guerra a Millos: 'Muy agradecido con el club que me dio todo'

Édgar Guerra dejó de ser jugador de Millonarios, tal como se sospechó en los últimos días, cuando dejó de entrar en las convocatorias.

La pregunta, después de la incómoda situación de los últimos días, es obligada: ¿hace cuánto tiempo sabía que se iría y que rechazaría cada oferta de renovación del club? "Recibí una llamada ayer, me contó Jhon (su agente) que había una posibilidad de ir a México, fue casi de un día para otro, gracias a Dios se dio muy rápido", fue la versión del futbolista.



Lo cierto es que se fue y que, palabras más, palabras menos, se salió con la suya: "Agradecido con Dios, con mi representante, esto apenas es el comienzo", dijo en jugador en el aeropuerto, durante su salida a territorio mexicano, donde espera sumar al Léon.



Sin embargo, según su explicación, no significa que se vaya en malos términos o que haya tenido problemas con los miembros del club.



"Muy agradecido con el club que me hada do todo, Millonarios, donde empecé y cumplí mi sueño como futbolista, agradecido con ellos, la directiva, el cuerpo técnico", dijo en Primer toque de Win Sports.



"Agradezco todo lo que me ensañaron, lo que me dieron, al señor Serpa, el doctor Camacho, el profe Gamero y los asistentes, he venido trabajando y gracias a ellos estoy donde estoy, me dieron la confianza", añadió.

☀☕ “Estoy muy agradecido con el club también que me ha dado todo que es Millonarios, dónde empecé, dónde cumplí mi sueño cómo futbolista. En ningún momento me he entrenado mal, siempre quise quedarme en el club. Muy agradecido con la hinchada que siempre me apoyaron” Edgar… pic.twitter.com/4FPxze7n0g — Win Sports TV (@WinSportsTV) February 1, 2024



Guerra aprovechó para negar la versión sobre su mala actitud en los últimos entrenamientos del azul: "Totalmente falso, en ningún momento me he entrenado mal, eso que sale en redes son cosas negativas, siempre entrené de la mejor manera, siempre quise arreglar no irme mal con el club, estoy agradecido por darme la oportunidad de debutar".

Su salida, según explicó, no fue por un mal consejo: "Mi representante es serio, honesto, nunca me aconsejó salir mal con e club, es buen muchacho y he confiado en él".

Para los hinchas dejó también un mensaje: "​Agradecido con la hinchada que siempre me recibió de la mejor manera y me apoyó, aquí estará un hincha que siempre verá los partidos de Millonarios, ahí estuve casi toda mi carrera".



"Dios lo hace todo posible, mi familia está muy alegre, Dios mediante, me dijeron que Dios mediante lleguemos allá a firmar y ojalá llegar a Selección Colombia, el sueño de todo futbolista", concluyó.