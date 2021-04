Hay fila de pretendientes: otro que levanta la mano por Duván Zapata

Duván Zapata no necesita que le hagan prensa en Italia: esta temporada suma 13 goles y 8 asistencias en la Serie A y no es su mejor año. Por eso lo que no le falta son ofertas.



Según Tuttomercatoweb, el colombiano es el candidato más fuerte del director deportivo de la Roma, Tiago Pinto, para reforzar la nómina en la temporada 21/22.



Zapata tiene a su favor su experiencia y su calidad comprobada, pero ya cumplió 30 años y Atalanta no lo dejaría salir por menos de 50 millones de euros.



Por eso hay otros candidatos, como Dusan Vlahovic, de la Fiorentina, quien tiene 21 años y un futuro más que prometedor... pero por eso mismo tiene más pretendientes.



Sin embargo, para Pinto, el colombiano es prioritario y ya habría contactos con Antonio Percassi, presidente de Atalanta, aunque es difícil que se vaya por poco dinero el segundo goleador histórico del club.



El colombiano ha sido relacionado con varios clubes, Juventus, Inter de Milán y Atlético de Madrid, entre otros, pero por ahora no se han confirmado ofertas formales.