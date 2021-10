Duván Vergara, duda en Concachampions: salió de la cancha al hospital

Todo se dio en el partido entre Monterrey y Necaxa que terminó 0-1 a favor de la visita, con un gol agónico en tiempo de adición. Duván Vergara, fue titular pero debió abandonar el terreno de juego a los 29 minutos del primer tiempo, tras un fuerte golpe en la cabeza.



El '10' colombiano recibió un rodillazo en la cabeza, por el uruguayo Rodrigo Aguirre, quien terminó viendo la amarilla. El exjugador de América abandonó el estadio en ambulancia y fue remitido a un centro médico, aunque por fortuna no tuvo que pasar la noche allí. Sin embargo, en cuatro Rayados jugará una final y él es duda.

Según informaron los medios mexicanos, Vergara se sometió a chequeos médicos y recibió el alta médica tras no encontrarle ninguna lesión de gravedad, pese a haber salido de la cancha en estado de conmoción. Siempre estuvo consciente. Este domingo no se entrenó a la par del grupo, y tuvo que realizarse nuevos exámenes médicos.



Por ahora, Duván está en duda para la final de la Concacaf Liga de Campeones que será el próximo jueves (9:00 pm, hora colombiana) frente al América, de Roger Martínez y Nicolás Benedetti. Ahora, deberá ser avalado por un profesional en neurología, que dé cuenta de su estado de salud tras lo sucedido este fin de semana, ya que el reglamento de la competición indica que debe demostrar que la afección no fue de gravedad. Solo así será habilitado para jugar.