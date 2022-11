Liverpool rompió y venció rachas sin Díaz: dos curiosidades en Premier

Infortunadamente, en un momento dulce de Luis Fernando Díaz Marulanda, Liverpool sufrió la dura lesión del guajiro cuando enfrentaron al Arsenal en la Premier League en el Emirates Stadium. Los de Anfield sufrieron más de la cuenta, no solo por perder a una de sus piezas más importantes del torneo pasado y de esta presente, sino también por haber caído con un marcador desfavorable de 3-2.

Contra el Arsenal, Liverpool volvió a encontrarse con un gran problema que han sufrido durante la Premier League actual, pues no habían podido sumar de a tres en condición de visitante en el torneo hasta que llegó el turno de enfrentar, curiosamente, a otro club londinense. Luis Díaz, que sufrió la grave lesión que esperaban no fuera tan grave, terminó generando grandes problemas en la cabeza de Jürgen Klopp. ¿Con quién reemplazar a un jugador atrevido que lideró a los ‘Reds’ en el inicio de la temporada? ¿La prensa inglesa a quién iba a elogiar si no era al guajiro?



Y es que, sin Luis Fernando Díaz, la historia en la Champions continuó dulce, mientras que en la Premier League, si bien lograron cosechar dos victorias en línea contra el Manchester City y el West Ham, se volvieron a encontrar con la derrota ante el modesto Nottingham Forest en condición de visitante. De esa manera, continuaron por esa senda negativa sin lograr ganar por fuera del Anfield.



Teniendo dos partidos menos, Liverpool había disputado cinco de 12 partidos en condición de visita y no había podido sumar de a tres. Sin embargo, en el decimotercer cotejo en la liga inglesa, y en el sexto juego por fuera de su casa contra el Tottenham Hotspurs el 6 de noviembre del 2022, los dirigidos por Jürgen Klopp sufrieron, pero lograron romper la mala racha con dos golazos de Mohammed Salah. Los locales mejoraron en el complemento y descontaron con Harry Kane.



Liverpool logró romper una mala racha de partidos sin ganar en condición de visita tras superar al Tottenham Hotspurs sin Luis Díaz. Otra curiosidad sin el guajiro fue que no habían perdido ningún compromiso en condición de loca, y esa racha se desmoronó en la fecha pasada.



Antes de la jornada pasada, cosechaban seis partidos como locales. En Anfield habían construido un invicto sin caer. Pues llevaban cuatro victorias y dos empates. Sin Luis Díaz, tuvieron que defender el invicto en el séptimo juego en su casa, pero lastimosamente, perdieron la racha positiva contra el Leeds United, que curiosamente tampoco pudo contar con Luis Fernando Sinisterra quien se lesionó y no regresará sino hasta 2023 como Díaz.



Curiosamente, todo se dio sin Luis Fernando Díaz Marulanda en cancha. Perdieron el invicto en condición de local contra el Leeds United, y por el contrario, ganaron su primer partido en condición de visitante al llevarse las tres unidades contra el Tottenham Hotspurs con un marcador de 1-2. De hecho, ambos juegos, tanto el de Leeds como el de los Spurs culminó con el mismo resultado.