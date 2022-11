Liverpool dio la sorpresa: venció al Tottenham y se llevó el clásico

Tottenham y Liverpool se enfrentaron en la jornada 15 de la Premier League, en el clásico más importante de este domingo en Inglaterra, donde los de Klopp fueron protagonistas y lograron anotar dos goles con un impresionante Mohamed Salah. Al final ganaron 2-1 con un poco de sufrimiento en los últimos minutos.



El partido comenzó de gran manera y sobre los primeros minutos Liverpool parecía el local y terminó anotando el primer gol a los 11 minutos, con una buena jugada colectiva que terminó con la definición de Mohamed Salah, quien recibió un pase dentro del área y anotó con un disparo por la esquina inferior derecha y Hugo Lloris no pudo hacer nada para evitar el gol.



Tottenham empezó a arrimarse en el campo de Liverpool para poder empatar el juego, pero se encontró un Liverpool sólido en el primer tiempo y al dejar varios espacios, los reds aprovecharon un error defensivo monumental que no desaprovechó el goleador Mohamed Salah, quien con una gran definición por encima de Lloris, marcó el 2-0.



Para el segundo tiempo, Tottenham salió con más intensidad y cerró espacios a Liverpool para no encajar más goles y poder ir de a poco a el arco de Alisson Becker y tuvieron opciones con Eric Dier e Ivan Perisic, pero no encontraron suerte en ese inicio arrollador.



Sin embargo, esa intensidad que tuvo Tottenham en el segundo tiempo fue premiada sobre el minuto 70 tras una sensacional jugada de Dejan Kulusevski, quien asistió a Harry Kane para que batiera a Alisson con un brillante disparo por la esquina inferior izquierda y poner a sufrir a Liverpool con el ajustado 2-1.



Ese gol animó a Tottenham, quien de a poco logró acercarse al arco de Alisson para empatar el juego, pero Clement Lenglet fue quien estuvo más cerca tras para rematar un centro de córner. Remató bien de cabeza, pero se va por encima del larguero.



Al final, Liverpool logró sostener el resultado y defender con todo para llevarse la victoria frente a Tottenham de visitante y volver a la victoria en Premier League tras dos derrotas consecutivas. Los reds quedaron con 19 puntos en la octava posición y los Spurs quedaron cuartos con 26 unidades.



