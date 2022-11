Diego Valoyes lo siguen rodeando rumores: esto dicen en Talleres

En la temporada 2018/2019, Diego Valoyes cumplió uno de los más grandes sueños de cualquier jugador profesional: salió de La Equidad a probar su talento en el exterior. Talleres de Córdoba fichó al colombiano que dejó grandes sensaciones en el conjunto bogotano y era cuestión de tiempo para que Valoyes se fuera a algún club de afuera.

En Talleres de Córdoba, Diego Valoyes ha sido uno de los jugadores importantes en el sector ofensivo. Los cordobeses con Valoyes han disfrutado varios goles, exactamente 21 y diez asistencias que ha brindado el colombiano en las cuatro temporadas que ya cosecha en el elenco argentino. Por sus grandes actuaciones, el cartagenero ha descrestado en tierras gauchas, tanto así que dos de los clubes más grandes como lo son Boca Juniors y River Plate se animaron a preguntar por el extremo.



Diego Valoyes puede celebrar una nueva convocatoria con la Selección Colombia que se prepara con el objetivo de jugar otro amistosos ante Paraguay en un duelo no avalado por la FIFA a un día previo de la fiesta mundialista. Sin embargo, irá a Estados Unidos para ese compromiso durante un momento en el que su futuro todavía no se define.



Ante los rumores de su salida a otros clubes grandes de Argentina como Boca Juniors y River Plate, ese fantasmita de su posible salida lo persiguen y pueden concretarse en el 2023. Y es que, Andrés Fassi, presidente de Talleres de Córdoba mencionó que no hay todavía certeza si Diego Valoyes seguirá en el conjunto cordobés o si saldrá. No obstante, el mandatario ve más cerca la salida que asegurarlo.



De acuerdo con TyC Sports, no hay seguridad de su estadía o salida en la institución, pues mantuvieron, “hay una muy fuerte posibilidad de que Valoyes no esté en el próximo plantel, según lo manifestó el propio presidente del club”. Agregaron también que Javier Gandolfi, nuevo director técnico estará barajando sus cartas para el 2023, “a eso se le sumarán nombres que ocuparán puestos claves en la nueva conformación del plantel: dos centrales, un lateral izquierdo, un mediocampista central, dos o tres extremos (dependiendo de la ida o no de Valoyes) y un 9. Así lo marcó Fassi, agregando que se buscará comprar el pase de Matías Catalán”.



Aunque se ve posible la salida de Diego Valoyes de las filas de Talleres de Córdoba, No ha habido todavía una oferta certera de ningún equipo de fútbol. Pero, seguramente tras los rumores que decían que Boca Juniors y River Plate lo querían, uno de esos podría ser el nuevo destino del cartagenero. Vale la pena destacar que el interés de los riverplatenses se presentó cuando Miguel Ángel Borja no había confirmado su fichaje por el club.