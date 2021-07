¿No te vistas que no vas, James? Dicen que Benítez lo tiene en vitrina

Se esfuerza, se exige, tiene la mejor actitud, pero podría no ser suficiente. James Rodríguez trabaja a toda máquina para volver a escribir desde cero su relación con Rafa Benítez, nuevo DT de Everton, pero algunos creen que su estadía en el equipo sigue en discusión.

Benítez y James coincidieron en Real Madrid y no fue precisamente un buen recuerdo, lo que el jugador ha querido remediar ahora esforzándose en los entrenamientos de la pretemporada.



A pesar de todo, para Kevin Phillips, quien fuera goleador de la Premier League en el año 2000, Everton sigue esperando ofertas por el zurdo, y eso se puede concluir tras las evasivas del DT sobre el futuro.



"Definitivamente es una pista. Él no quiere comentar sobre eso y entiendo que los entrenadores no quieren hacerlo a veces. Sin embargo esa es casi una forma de decir 'él está ahí, ven a buscarlo', sin tener que decir esas palabras. Sería su forma de decirlo, a juzgar por la forma en que ha respondido a esas preguntas. Desde mi experiencia, eso sugiere que el jugador estará disponible para salir", le dijo a Football Insider.







James tiene contrato hasta junio de 2022 y una cláusula de renovación muy favorable para Everton, pensando en una tercera temporada. Eso significa que sí o sí habría que negociar con los 'toffees', que lo dejarían salir para ahorrarse su alto salario. Se habló de la opción del AC Milan, un interés que se enfrió, pero después no hubo candidatos firmes. Por eso hoy la única certeza es que hace parte de Everton, que seguramente enfrentará a Millonarios el próximo fin de semana en la Florida Cup y que, al menos por ahora, seguirá vestido de azul.