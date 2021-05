Defensa a ultranza: así callan a quien dijo que James es un 'lastre'

De James Rodríguez se han escrito ya ríos de tinta... ¡y los que faltan! Los últimos apartes tienen que ver con su pobre aporte en la inesperada derrota de Everton contra el descendido Sheffield (0-1), lo cual produjo una ácida crítica pero también una ejemplar defensa en la prensa de Inglaterra.

Las baterías del diario Liverpool Echo apuntaron contra Richard Keys, presentador de Bein Sports y quien dijo de James, entre otras cosas: "he tenido razón sobre James desde el primer día. Él no puede correr y si pudiera, no lo haría. Juega bien pero es un lastre. No defiende... solo ha podido ser de la partida 21 veces esta temporada, jugando 1.764 minutos, principalmente cuando ha hecho sol. Vamos, Carlo. Está tomando el pelo".



"Phil Kirkbride pinchó espectacularmente esa perorata en marzo. En los cuatro partidos que (James) ha jugado desde entonces ha marcado un gol suntuosamente guiado contra el Crystal Palace, cuando definitivamente no brillaba el sol,, y ha recibido una falta de penalti contra el Tottenham. Sí, la tensión en la pantorrilla ha sido una frustración, pero James grita invención, ingenio y clase cada vez que sale. Y seis goles y ocho asistencias es casi idéntico a la salida de Richarlison", destacó el medio.



Y añadió: "si Keys cree que sus pases son "comunes y corrientes", entonces ¿qué pasa contra Leicester City, que se quedó atrás cuando Rodríguez produjo un momento de magia en Goodison en enero? ¿Y qué hay del partido contra Manchester United, también de alta calidad, en el que Rodríguez anotó en la remontada de la segunda mitad, y cuando ni siquiera estaba en plena forma? ¿Y qué hay de su pase de volea en Anfield para asistir a Richarlison?".



Inclusive, el Echo ataca a Keys, quien dijo que Farhad Moshiri no gastará más dinero pues siente que la estado desperdiciando en las últimas contrataciones, empezando por la del colombiano: "A menos que Keys sepa algo que nosotros no sabemos, Farhad Moshiri aún no ha cerrado su billetera, está más preocupado por no transgredir las reglas del juego limpio financiero. Desde su llegada ha comprometido fondos para Ben Godfrey, Allan, Abdoulaye Doucoure, Niels Nkounkou, James gratis y Robin Olsen cedido. ¿Se ha desperdiciado dinero en alguno de ellos? No según las personas que ven el Everton con regularidad. Keys es un observador muy poco frecuente".



Por si faltaran argumentos, vale decir que, en toda la temporada, con James en el campo, Everton no mejoró sin él: logró 11 victorias, 6 empates y 7 derrotas, para un total de 39 puntos; mientras que sin él fueron 9 victorias, 1 empate y 7 caídas, para un balance de 28 puntos.



Es verdad que se perdió 17 partidos, muchos, de hecho demasiados para ser uno de los jugadores con más alto salario en la plantilla, pero no significa que aquellos que cubren el día a día de los 'toffees' desconozcan la diferencia que hace cuando está bien. El tema es justamente ese, lograr que el cuerpo de James responda a la exigencia de este remate de temporada y de la próxima, cuando ya las excusas se habrán agotado.