No hay piedad con James y hasta salpican a Colombia: 'es un lastre'

El golpe se va a tardar en digerir: un día después nadie puede creer en Everton esa derrota 0-1 contra el descendido Sheffield United, el rival que casi enterró la ilusión europea del equipo de Ancelotti.

Las críticas vienen de todas las esquinas, no paran las quejas por la nula reacción, el agotamiento físico y mental y la falta de rebeldía de varios llamados a liderar la recuperación. Y entre todos ellos, el primer señalado, a pesar de que apenas regresaba de una pausa por lesión, es James Rodríguez.



Muchos siguen dudando de su aporte y dan como argumento principal sus ausencias por problemas físicos, pero pocos han sido tan ácidos como el presentador Richard Keys, de Bein Sports: "he tenido razón sobre James desde el primer día. Él no puede correr y si pudiera, no lo haría. Juega bien pero es un lastre. No defiende. Ponlo en el medio y verás que los jugadores corren alrededor y fuera de él", criticó.



Y añadió: "sí, puede deslizar una buena pelota de vez en cuando y su GPS de derecha a izquierda, que ya es una marca registrada, puede ser efectivo, pero no es así todo el tiempo. Si no tiene gente que le haga un cambio es un lujo en un equipo que necesita avanzar".



Los números, infortunadamente, parecen jugar en favor de su argumento: "solo ha podido ser de la partida 21 veces esta temporada, jugando 1.764 minutos, principalmente cuando ha hecho sol. Vamos, Carlo. Está tomando el pelo", añadió el durísimo analista.



Su molestia ha sido tan concluyente que hasta a Colombia le ha tocado un dardo: "no podía creerlo cuando escuché al comentarista Tony Jones decirle a una audiencia televisiva mundial que Ancelotti había 'querido darle descanso por el resto de la temporada' para que estuviera en condiciones de jugar con Colombia la Copa América. ¿Pagan ellos su salario?", se preguntó.



Vale mencionar que Keys ha sido muy escéptico con el zurdo desde el momento de su fichaje, pero también que así como él duda y señala con dureza al colombiano, otros expertos han reconocido que es una chispa de magia en un equipo con una nómina limitada.



Justamente sobre ese punto, Keys ha recomendado a Carlo Ancelotti que busque otro equipo para permanecer en la Premier pues Everton no está a su altura: "es el papá de los super entrenadores pero ha estado en el club equivocado. Encajaba perfectamente con el Arsenal, Arteta habría sido mejor opción para Everton".