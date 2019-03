David Ospina expresó tranquilidad y agradecimientos luego de su lesión

View this post on Instagram

🇨🇴 Quiero agradecer de corazón a todas las personas que han estado pendientes de mi estado de salud. Me encuentro bien, en familia y en reposo y pronto con la ayuda de Dios y sus oraciones estaré de vuelta y más fuerte que nunca. 🇮🇹 Voglio ringraziare con tutto il cuore le persone che sono state in ansia per la mia salute, adesso sto bene, di nuovo a casa con la mia famiglia, ho bisogno di riposo e al più presto con l’aiuto di Dio e la preghiera di tutti tornerò più forte di prima grazie. 🇬🇧 Thank you from the bottom of my heart to everyone for your prayers and your thoughts. I am fine and recovering with my family. I hope to be back soon and stronger than ever!