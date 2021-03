'Tenemos mucha ilusión y ganas de poder llegar a esa final': Bacca

El delantero colombiano Carlos Bacca señaló que su fe y trabajo le hicieron no bajar los brazos cuando apenas disponía de muchos minutos de juego en el Villarreal y le han permitido poder disfrutar ahora de la confianza del entrenador y haber sido titular en los últimos encuentros.

"Siempre he tenido la fe en Dios y en el trabajo, no era fácil no jugar y no tener los minutos para poder ayudar. No aproveché algunas opciones, pero lo hablé con Unai y me dijo que contaba conmigo. Nunca entendí bajar los brazos, conté con el apoyo de los compañeros y de la familia, por lo que estoy contento con este momento que estoy viviendo", explicó.



El atacante internacional destacó el buen entendimiento que tiene con su compañero Gerard Moreno y aseguró que "es muy fácil por el momento que está y la calidad que tiene" y se mostró confiado en que las molestias físicas que sufrió el catalán en el último encuentro no vayan a más tras ser convocado con la selección española.

"Esperamos que Gerard esté como está, la máxima ilusión de un jugador es estar con tu país y es algo que se debe entender. Las pruebas han salido bien, por lo que es normal que pueda seguir ayudando a su selección. Estamos convencidos de que si hay algún riesgo seguro que no van a tomar una decisión mala para el jugador. Es bueno que Gerard esté bien tanto para la selección como para nosotros", apuntó.

Tras la clasificación del Villarreal para los cuartos de final de la Liga Europa, el ariete cafetero admitió que "estamos muy ilusionados, nos toca ahora el Dinamo de Zagreb, un rival que ha eliminado al Tottenham, no será nada fácil seguro". "Yo he tenido la suerte de ganarla y sé que todos son finales ya, tenemos mucha ilusión y ganas de poder llegar a esa final y ganarla. En Liga tenemos ilusión por acabar en las plazas europeas y sabemos que depende de nosotros", agregó Bacca, quien destacó la experiencia de su entrenador Emery en esta competición que ya ha ganado tres veces.



"Él nos habla de la máxima ilusión del club por ganar un título, pero sin presión, nos pide trabajar con esfuerzo e ilusión. Sabemos de su experiencia en esta competición y de la ilusión del club por llegar a esa final y a un título, por lo que somos conscientes de esta oportunidad", comentó.



El Villarreal tras una mala racha de resultados ha conseguido en las últimas semanas enderezar su rumbo, al sumar cuatro triunfos consecutivos entre la competición doméstica y la europea antes del parón liguero del próximo fin de semana debido a los compromisos de las selecciones nacionales.



"El equipo está retomando la confianza, podemos dar más y estamos en ese camino, llega el momento clave en el que enfrentamos la recta final de la Europa League y de la Liga. Sabemos que los delanteros van por rachas, ahora se viene el parón, pero el descanso viene bien. No me preocupa que puede afectar, estamos trabajando bien y voy a llegar en el mejor momento para el partido con el Granada", concluyó.





EFE