¿Que no lo quieren? Mou aclaró lo que significa Dávinson en Tottenham

El técnico del Tottenham, José Mourinho, habló este viernes sobre la actualidad del equipo y dejó un capitulo aparte para hablar del colombiano Dávinson Sánchez, quien esta semana ha sido noticia. Primero, por un caso de racismo tras el empate del pasado domingo, y después, porque la prensa inglesa asegura que está en la 'lista negra' del portugués para la próxima temporada.

Mourinho ha aplaudido la actuación de Sánchez en algunos partidos y lo ha definido como "dominante y fresco", sin embargo en esta oportunidad no se refirió a él como jugador sino como persona, y lo que significa para los Spurs. Mou aseguró que ha recibido el apoyo de todo el equipo después de los mensajes racistas, en los que criticaron su actuación en el partido anterior.



El portugués calificó como una "situación triste" lo sucedido con Dávinson después del último partido. "Encontró mucho amor internamente porque es un tipo encantador, todos lo aman y todos lo apoyan", dijo el entrenador del Tottenham, quien a propósito de ésto se refirió a las redes sociales; dijo que los ataques racistas y ciberacoso responden a un problema de educación.



Cabe destacar que esta misma semana el diario The Mirror publicó una lista de jugadores que no serían tenidos en cuenta por Mourinho para la siguiente temporada. Además de mencionar al colombiano también incluyeron a Serge Aurier, Dele Alli, Harry Winks, Ryan Sessegnon y Erik Lamela.



Por lo pronto, Tottenham se prepara para enfrentar el próximo domingo (10:30 am) al colíder de la Premier, Manchester United. El colombiano podría volver a estar en la partida titular.