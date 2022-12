Dávinson Sánchez, cerca de un grande de Italia: adiós a Inglaterra

Dávinson Sánchez no pasa su mejor temporada en Inglaterra. De un tiempo para acá, el defensor colombiano está relegado al banquillo de suplentes del Tottenham, pese a contar en su momento con varias oportunidades por parte de Antonio Conte.



Lejos de lo que fue su primera temporada, ahora, esperando sumar cualquier minuto que le permitan, sea en Premier o las otras competiciones domésticas.



Con ese panorama, el jugador de 26 años tendría en mente una eventual salida, en medio de un mercado de fichajes invernal que parece ser movido, por lo que dejó Catar 2022 y las distintas necesidades de los clubes.



De acuerdo a información de CalcioMercato, una opción en la Serie A no sería complicada, ante el interés del Inter de Milán “No está jugando muchos partidos con el Tottenham de Antonio Conte. El zaguero no es considerado una pieza clave y esto puede provocar que no renueve su contrato, que expira en junio del 2024”.



La opción se maneja ante la eventual salida de Skrinar, quien no renueva con el cuadro ‘nerazurro’ “Marotta e Inzaghi se apresuraron a olfatear el golpe, también ante la trágica posibilidad de quedarse sin dos centrales el próximo mes de junio”.