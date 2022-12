Todo lo que debe saber del 'boxing day': historia y cómo verlo EN VIVO

La primera competencia que vuelve tras el receso por el Mundial de Catar es nada menos que la mejor de todas: la Premier League. Y lo hará en el histórico 'Boxing Day', una tradición muy británica, que infortunadamente se perderá el colombiano Luis Díaz. ¿De qué se trata la jornada? Esto es todo lo que necesita saber:

¿Por qué se llama 'Boxing Day?



Boxind Day, una festividad de Gran Bretaña que incentiva a realizar donaciones y regalos a los más necesitados,La fecha tiene su origen en Reina Victoria, quien a principios del siglo XIX instauró que los empresarios y empleadores debían dar obsequios a sus trabajadores. Esta costumbre se traslado a la Premier League en 1888 con el partido entre Preston North End y West Bromwich Albion.



¿Qué está en juego?



Arsenal aparece como líder sólido (5 puntos de ventaja), algo inesperado para una Premier League acostumbrada a ver a Manchester City y Liverpool en la punta. El equipo de Guardiola espera recortar ventaja mientras Newcastle, a 7 puntos, espera ganar y un resbalón de los de arriba. Tottenham necesita defender su cuarto lugar (a 8 puntos del líder) para asegurarse en Champions League, zona de la que siguen fuera los irregulares Manchester United y Liverpool. Este último no contará con el colombiano Luis Díaz, en recuperación de una cirugía de rodilla y ausente al menos hasta marzo 2023.



¿Cuándo y cómo ver EN VIVO el 'boxing day'?



Lunes 26 de diciembre

Brentford vs Tottenham / 7:30 a.m. / Star+

Southampton vs Brighton / 10:00 a.m. / ESPN y Star+

Leicester vs Newcastle / 10:00 a.m. / ESPN y Star+

Crystal Palace vs Fulham / 10:00 a.m. / Star+

Everton vs Wolverhampton | 10:00 a.m. / Star+

Aston Villa vs Liverpool / 12:30 p.m. / ESPN y Star+

Arsenal vs West Ham / 3:00 p.m. / ESPN y Star+



Martes 27 de diciembre

Chelsea vs Bournemouth / 12:30 p.m. / Star +

Manchester United vs Nottingham Forest / 3:00 p.m. / ESPN y Star+



Miércoles 28 de diciembre

Leeds vs Manchester City / 3:00 p.m. / ESPN y Star +