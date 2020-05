'Necesitamos mejorar': Dávinson habló sobre el regreso de la Premier

Con el regreso a entrenamientos aprobado en Inglaterra, el futbolista colombiano, Dávinson Sánchez, dialogó con Sky Sports sobre el rendimiento de su club en la presente temporada, afirmando que se deben corregir varias cosas de cara a una futura reanudación de la liga. El defensor también habló de la importancia del regreso de Kane y la experiencia con Mourinho.

El zaguero central del Tottenham aseguró que el rendimiento del equipo en los partidos pasados no fue el mejor por lo que deberán mejorar para lograr una mejor posición en la tabla: “Creo que todos saben como equipo que esperamos mejorar. La Premier League siempre es difícil, pero necesitamos mejorar, por eso trabajamos tanto todos los días, veremos qué va a pasar, pero mirando hacia atrás, no podemos jugar como lo estábamos haciendo antes. Tenemos que hacerlo mejor si vamos a terminar en la posición que queremos".

El colombiano también se refirió a la vuelta a entrenamientos, asegurando que no es lo mismo entrenar en la sede deportiva que desde casa: "Es bueno ver a tus compañeros de equipo trabajando, no a tu lado, sino haciendo lo mismo que tú... Ahora estamos de vuelta en el campo de entrenamiento y respetando todos los protocolos. Pasó mucho tiempo pero no hay nada que podamos hacer y tenemos que aceptar esto. Como futbolistas, queremos entrenarnos. Podemos trabajar desde casa una, dos o tres veces por semana, pero no es lo mismo".

Para finalizar, el exjugador de Atlético Nacional y Ajax, habló de la recuperación de la máxima estrella del equipo, Harry Kane, y de su actual técnico José Mourinho: "Harry está haciendo de todo para regresar, incluso antes del parón estaba trabajando muy fuerte, todos lo vimos. Para nosotros es un jugador muy importante y que siempre necesitamos... Morinho es especial, todos quieren aprender y mejorar, inclusive los más experimentados como Lloris, quien es campeón del mundo. Él es una buena persona, siempre nos pregunta por las familias, estamos muy contentos de estar mejorando bajo su dirección".