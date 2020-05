Hay interés pero no una oferta: posible llegada de Lucumí a España

Desde hace varios meses el diario sevillano ‘Estadio Deportivo', había anunciado el interés que tiene el Sevilla F.C por reforzar su zaga de centrales, manifestando el interés por un central de perfil zurdo polivalente, características que reúne uno de los jugadores destacados de la liga belga, Jhon Janer Lucumí.

La prensa española ha asegurado que Lucumí es del interés de Monchi (Director Deportivo del Sevilla), y es por eso que hay un seguimiento hacía el futbolista colombiano de 21 años, quien aseguró que lo pone feliz estar en el radar del equipo, pues ve probable que de el salto a una liga más importante: "Estoy contento porque me sigan, por lo que está pasando, por la continuidad que estoy teniendo. Para mí es un motivo de orgullo y me invita a seguir trabajando de la misma manera para que estos rumores puedan concretarse, puedan ser algo real, y pase a una liga más importante", precisó el futbolista en entrevista para el programa de radio 'Deportes sin Tapujos' de la ciudad de Cali.

Además de reconocer que le gustaría dar el salto a una de las grandes ligas de Europa, Lucumí reconoció´que a pesar del interés que existe su representante no le ha comunicado ninguna clase de oferta: "Me mandaron lo publicado en España y he leído sobre el tema, pero yo no tengo conocimiento de nada, nadie ha hablado conmigo, ni me representante me ha comentado nada".

Jhon Janer Lucumí fue uno de los futbolistas más destacados de la reciente temporada en Bélgica. Actualmente, el futbolista tiene contrato por dos años más con el Genk y presenta un valor en el mercado cercano a los 7.2 millones de euros según informa el portal europeo Transfermarkt.