Implacables con Dávinson en Inglaterra: 'es un defensa patético'

Dávinson Sánchez no la pasa bien en Inglaterra. Después de la inesperada derrota del Tottenham 2-1 contra el modesto Mura, por la Conference League, es uno de los apuntados por los críticos en Inglaterra.

Elz aguero, quien no ha tenido fácil la tarea de ganarse la confianza del técnico Antonio Conte, restó puntos en este último duelo, en el que se vio comprometido en las dos acciones de gol del rival.



Por eso Noel Whelan, ex futbolista del Leeds y analista para Football Insider, no tuvo piedad con él."Mira a Sánchez, es un defensa patético. Te garantizo que había aficionados del Tottenham en el estadio que podrían haber defendido mejor que ese chico anoche (...) Aquí es donde estamos con el Tottenham ahora. Anoche hubo muchos que fueron una vergüenza para la camiseta", dijo.



Curiosamente, Sánchez fue el mejor calificado de la defensa de Tottenham, que fue un manojo de imprecisión y nervios en el cierre de un partido que había costado mucho empatar y que se escapó casi sobre el pitazo.



Para su alivio, en Selección Colombia viene de una pequeña revancha tras dos buenos partidos contra Brasil (0-0) y Paraguay (0-0), en las fechas de Eliminatorias de noviembre.