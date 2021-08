Danilo Arboleda ya piensa en Real Madrid: 'esto se juega 11 contra 11'

Este jueves, tan pronto se conoció la suerte del equipo moldavo Sheriff Tiraspol, en el que militan los colombianos Danilo Arboleda, Hansel Zapata y Frank Castañeda, el exjugador del América de Cali se refirió a uno de los rivales que tendrá en fase de grupos: Real Madrid. Contó que es un sueño de niño enfrentar a un grande a nivel mundial.

Arboleda dialogó con el programa Zona Libre de Humo, y se mostró confiado por lo que puedan hacer en Champions, más allá que sean el equipo "fácil". Al menos la primera sorpresa ya la dieron y fue instalarse en fase de grupos. "Jugar ante Real Madrid cambia todo. Es un sueño de niño que cualquier jugador pueda tener. Como lo ponga Dios, esto se juega 11 contra 11".



El defensor que ha vestido las camisetas del Deportivo Cali, Patriotas, América, La Equidad y que antes de dar el salto a Europa jugó con Deportivo Pasto, contó qué es lo que le pide su entrenador. "El técnico me dice que siga fuerte y enfocado, que siga con esa humildad trabajando. Sé que antes no me tomaba las cosas enserio como ahora. Sé que con la ayuda de Dios puedo llegar a un club más grande".



A propósito de esa confesión, el defensor recordó que tuvo días difíciles cuando jugó con los 'Diablos Rojos', debido a errores que cometió por ser tan joven. "Se que me daban duro los hinchas de América por redes. Estaba joven y me costó bastante, pero me dejó un aprendizaje de vida. Me golpeó por lo que ganaba en Patriotas, después pasar al América, eso influyó mucho porque nunca había visto tanta plata en mi vida. Para nadie es un secreto que de los baches se aprende y uno debe reconocer esos errores para sobresalir".



Pues bien, Arboleda es uno de los colombianos que tendrá actuación en la fase de grupos de Champions League pero no lo hará solo. En Sheriff también militan el '10' Frank Castañeda, quien además es el capitán, y el extremo Hansel Zapata, quien tras salir de La Equidad fichó con este club.