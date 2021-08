¡Duelo de millones y estrellas! Grupo A, el de la muerte en Champions

¿Querían emociones? ¡Todas las regalará la Champions League 2021/2022, que ha deparado una fase de grupos con auténticos partidazos.

El sorteo de este jueves deparó un grupo A, aunque a muchos no les guste, se merece el rótulo de 'grupo de la muerte' con todas sus letras: Manchester City, PSG, Leipzig y Brujas. ¿Alguna duda?



El morbo del choque de los equipos más ricos del planeta, el City y el PSG, ya paga la boleta en esa primera zona, en la que además Messi enfrentará a su mentor, Pep Guardiola. Para completar el decorado, un Leipzig tremendo, que viene de ser el único capaz de amenazar al Bayern en Alemania y que conserva la memoria de la semifinal de Champions en el 'final four' de Lisboa. Brujas de Bélgica tendrá un durísimo arranque en esa zona.



No menos intenso será el grupo B, con un Atlético de Madrid que vuelve a citarse con Liverpool, el duelo de Simeone y Klopp que es un deleite en términos tácticos. Y por si faltara picante un AC Milan que supo terminar segundo en el Calcio y que, con Ibrahimovic, amenaza a cualquiera en Europa. Al Porto le tocará esforzarse mucho para no ser un convidado de piedra.



Ahora, ¿qué tal el grupo D? Nada menos que tres de cuatro rivales de la pasada fase de grupos del torneo europeo: Inter de Milán, campeón de Italia, se cita con Real Madrid, ahora al mano de Ancelotti, y el Shakhtar, ese al que no le pudo ganar Zidane. ¡Ay Sheriff de Modalvia! El consuelo es que, si hay taquilla, será un fenómeno comercial.



Un nivel más abajo podría estar el E, aunque con dos candidatos eternos al título en el medio: Bayern Múnich, siempre intratable, se medirá al primer FC Barcelona sin Messi en 21 años. Además, Benfica y Dynamo de Kiev completan el cuadro.



Mucho más sencilla fue la historia para Manchester United en el grupo F, aunque se medirá a su verdugo en a final de Europa League, al Atalanta y al Young Boys.



La suerte del campeón, Chelsea, en el grupo E, deparó una zona H con Juventus, que nadie sabe si tendrá a Cristiano Ronaldo o no, al Zenit y al Malmo.