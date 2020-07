Nueve equipos en diez años en Europa: Curioso caso de Jeison Murillo

Terminó LaLiga pero todavía quedan muchos asuntos por definir, más allá del título número 34 del Real Madrid y la amargura del FC Barcelona.

En la parte baja de la tabla, las circunstancias fueron muy duras para un Celta que se dio el lujo de bajar a los catalanes de la pelea por el título, con un empate 2-2 muy agrio para Messi y los suyos, pero que hasta último momento peleó la permanencia, con angustia y sufrimiento.



Y en esas filas había un colombiano que ahora, finalizada la campaña, va para récord: Jeison Murillo, el hombre que en diez años de carrera en Europa, ya suma 9 equipos distintos.



Tal como explica el diario Marca Colombia, el defensor salió del Deportivo Cali hacia el Udinese con solo 18 años, y entonces empezó una carrera exitosa para él, pero algo inestable en el fondo: fue cedido al Granada, que lo compró en 2011 y lo cedió al Cádiz, luego pasó a Las Palmas y volvió a Granada; entonces firmó su primer gran contrato con el Inter de Milán (2015) y aunque parecía consolidado fue cedido al Valencia, donde también se acomodó y fue comprado. Vendrían sus líos personales con Marcelino y la llamada que todos esperan: el FC Barcelona.



Murillo fue el segundo colombiano (después de Mina) en firmar contrato con el club catalán, fue un pedido de Ernesto Valverde, pero la realidad es que no tuvo ningún protagonismo. Decidió ir a Sampdoria, que a su vez lo cedió al Celta y ahora espera a que se negocie su permanencia allí, aunque el equipo no tiene los 15 millones de euros que piden por él en Italia.



En el medio hubo sucesiva convocatorias a una Selección Colombia en la que ha hecho el curso por todas las categorías y, en el ciclo de Carlos Queiroz, ya ha dicho presente.



Sin embargo, queda la duda de lo que pasa con un jugador que a sus 28 años de edad ya tiene un historial tan largo, lo que alimenta la sensación de que no logra afianzarse. En Celta lo hizo pero sus últimas salidas no fueron las más afortunadas. ¿Sumará el décimo club? ¿Frenará su carrera? El mercado no le ayuda así que habría que apostarlo todo a no tener que armar una nueva mudanza...