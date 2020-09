La pesadilla de Zidane: James brilla en Everton y le cobran al francés

Cada éxito de James parece una cruz para Zinedine Zidane. ¡Pero si ya tienen nada que ver! Sí, pero no. Ver al colombiano destacarse en una liga exigente como la Premier League y saber que el francés no le encontró un lugar en Real Madrid es un pecado que no le perdonan en España.

El debate en el programa El Chiringuito de Jugones parte de verlo con Everton en la punta de la tabla de posiciones, con rendimiento perfecto de tres victorias en tres juegos y con récord de asistencias en la actual temporada.



“James Rodríguez no valía para Real Madrid, es el mejor todos los días. Mérito tiene. ¿Cómo va el Everton? Tiene mérito. No seamos ventajistas tampoco. No digo que le esté pintando la cara a Zidane, pero lleva 3 partidos siendo el mejor, 3”, empezó diciendo Josep Pedrerol.



Pero de inmediato saltaron las voces en oposición a esa idea, las que alegan que apenas van tres fechas, que es pronto para saber si Everton y su creativo sostendrán en el tiempo el buen rendimiento y algunos, como Alfredo Duro, minimizan el plantel de Ancelotti: “El Everton para él es perfecto porque alrededor no tiene jugadores que le presionen. Con todo respeto, al lado tiene jugadores como Lucas Digne, André Gomes, al mítico Yerry Mina, a gente que fracasó en el Barcelona. Él tiene ahí un ecosistema de jugadores alrededor, que le dejan jugar con una libertad que a él le va a venir bien. Pero su cabeza en otras condiciones es diferente y la cabeza le manda a las piernas cosas diferentes. Eso es así. Casos como el de James Rodríguez hay millones en la historia del fútbol”.

Entonces Edu Aguirre, amigo de James, se pregutna: “James en el Real Madrid era el peor de la plantilla para Zidane. No digo que sea la estrella, ¿pero de verdad para decir que era el peor?”.



Y al final zanja la discusión Jorge D’Alessandro al lamentar que no se aprovechara al colombiano en Real Madrid por preferir a otros jugadores: “El James de hoy, ayer lo pones en Real Madrid en el sitio de Odegaard, ¿qué hubiera pasado? Ese era el sitio de él. ¿Hay duda? Juega Odegaard por decreto”.