Firma mejor inicio en clubes en los últimos 7 años: ¡James, on fire!

Es el inicio de temporada soñado, la revancha anhelada, el renacer. James Rodríguez está firmando en Everton su mejor inicio de temporada en un club en los últimos 7 años y eso le ha devuelto, por fin, la sonrisa.

El zurdo llegó a Everton y no necesitó más de un par de entrenamientos para vestirse de titular y ser el hombre que une los cables entre el medio campo y el ataque, el gran dolor de cabeza.



En la reciente visita a Crystal Palace fue elegido el mejor jugador del partido, lo calificaron 8 puntos al participar en los dos tantos en el triunfo 1-2 y la crítica fue especialmente generosa pues gracias a él los 'Toffees' igualan un inicio de campaña sin mancha, algo que no se veía hace 27 años.



Los ingleses, que todo lo miden, despiertan con un James que ya es el primer jugador de la temporada en crear más de 10 oportunidades de gol en la Premier. ¡Ni él mismo era tan optimista sobre semejante arranque!

​Venía de marcar su primer tanto y de ser el mejor jugador del West Bromwich en la goleada 5-2, y antes de un debut muy prometedor en la inesperada victoria 0-1 contra Tottenham. Son 9 puntos de 9 en juego. Simplemente perfecto. Tanto que este es su mejor arranque de temporada desde aquel año 2014, en el que el triunfo lo arrolló tras la Bota de Oro del Mundial de Brasil y de su más rutilante contrato profesional, por 80 millones de euros, en el Real Madrid.



Revisando sus tres primeros partidos desde aquel momento, solo en esa primera temporada vestido blanco tuvo un inicio similar: en su primera salida, la Supercopa de Europa contra Sevilla (triunfo 2-0), jugó 71 minutos casi recién llegado; después, nada menos que en un derbi contra el Atlético (1-1) se estrenó con un gol en los 45 minutos que estuvo en la cancha y contra el Córdoba estuvo en el 2-0 en 71 minutos disputados. Siete puntos de 9 en juego. Bueno, pero no tanto como lo que está logrando en Everton.



Para la siguiente temporada, 2015/2016, la historia comenzó con 35 minutos de juego (0-0), siguió con un doblete contra Real Betis (5-0) y en el duelo contra Espanyol (5-0) no fue convocado.



En 2016/2017 comenzó con 14 minutos en el triunfo 3-0 en la visita a Real Sociedad, en el Bernabéu cumplió la cita con Celta (2-1) pero disputó solo 21 minutos y contra Osasuna no fue convocado.



En la siguiente cesión, 2017/2018, una vez se habían hartado él y Zinedine Zidane de coincidir con sus molestias en el camerino, James se vistió de rojo en el Bayern Múnich. El calendario marcaba la Supercopa de Alemania, que los 'bávaros' le ganaron al Borussia Dortmund (2-3), el duelo de Copa contra Chemnitzer 0-5 y el juego de local contra Bayer Leverkusen (3-1): todos se los perdió por lesión.



En la segunda temporada en Alemania, como un Deja Vú, no pudo estar por lesión contra Eintracht Frankfurt (0-5, Supercopa de Alemania) ni Druchtersen/Assel (0-1 por Copa) y apenas disputó 8 minutos contra Hoffenheim, en el triunfo por Bundesliga (3-0).



De regreso del préstamo a Real Madrid, por obligación según contó en una entrevista, iría al banquillo en el triunfo 1-3 en casa de Celta, jugaría 50 minutos en la visita a Valladolid (1-1) y no estaría convocado por lesión en la visita a Villarreal.



Así las cosas, este 2020, que para muchos ha sido una pesadilla, parece marcar su recuperación definitiva. Ni en medio del rigor de la pandemia lo pasó tan mal como en aquel 2019, cuando arrastró tristeza en un Real Madrid que lo condenó a la intrascendencia.



Todas las señales indican que recuperó su forma, volvió a ser influyente en el juego y de la mano de Ancelotti, como en aquel exitoso 2014 y ha empezado a descubrir una interesante faceta de resiliencia. James está de vuelta, ahora con más experiencia y más lecciones. Su momento, felizmente, parece encaminado a una recuperación que otra vez se junta con la Selección Colombia. Y parece que la historia le da una oportunidad.