Lo tienen en la mira: 'Cuadrado es un jugador muy difícil de arbitrar'

Juan Guillermo Cuadrado ha sido tema de conversación en las últimas horas en Italia, y no precisamente porque hayan querido alabarlo.

El colombiano fue reseñado por el árbitro retirado Giampaolo Calvarese, quien no dudó en señalarlo como uno de esos jugadores que pueden inducir al error al juez.



En charla con ‘Il Centro’ comentó: “desgraciadamente, Cuadrado es un jugador muy difícil de arbitrar, hay jugadores que son muy complicados de leer y el colombiano es uno de ellos”. Vale decir que fue el árbitro que lo expulsó en la Champions League de 2017, en una acción con Sergio Ramos, durante el 3-1 que coronó a Real Madrid.



La fama ha llegado incluso a Marco Materazzi, quien antes del duelo entre Inter y Juventus por la Serie A (1-1), aseguró: "Cuadrado es ahora una garantía. Ojalá que no se tire ni el árbitro muerda el anzuelo".



Justamente sobre ese duelo, también hubo críticos pero por el nivel de juego de un hombre que es vital en el esquema de Juventus: "Allegri no me convenció a pesar de que soy su admirador. El equipo no jugó durante 65 minutos. Luego cambió algo con las sustituciones y comenzó a jugar", señaló Capello, quien celebró la salida del campo del antioqueño.



"Ni siquiera Cuadrado me es particularmente atractivo esta noche, quizás tenga algunos problemas", añadió en Sky Calcio Club.



De hecho, en Tuttosport calificaron su presentación con un modesto 5, la más baja calificación, junto a Bernardeschi en uno de los duelo clave del fútbol italiano.