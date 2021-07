En serio tienen fe: así vieron en Inglaterra a James, en Florida Cup

James Rodríguez tuvo un partido discreto este domingo con Everton, en la Florida Cup contra Millonarios. Y discreto ya es un término benévolo. Pero en Inglaterra están tan seguros de lo que puede aportarle al equipo que lo califican con generosidad a pesar del gris partido que firmó.

El equipo británico fue el campeón del torneo amistoso que acabó definiéndose a partido único, tras el retiro de Arsenal y de Inter de Milán a última hora. Hicieron falta 22 penaltis tras la igualdad 1-1 en los 90.



De ese tiempo regular, el zurdo colombiano estuvo 45 minutos en la cancha, lamentablemente sin llegar a hacer diferencia. Solo tres veces intentó asociarse en el ataque, primero con Keane y luego con un cambio de frente a Townsend que llegó a inquietar: la única vez que quiso entrar al área fue bien controlado por los zagueros de Millonarios. ¿Se puede calificar bien una actuación sin llegadas, jugadas generadas o pases con peligro?



Lo hizo el Liverpool Echo, el medio de Liverpool que cubre la actualidad de Everton: "Mejoró a medida que avanzaba la primera mitad, pero no logró deslumbrar en su primera actuación frente a los hinchas de Everton".



Sí, pero no. Valoran que en efecto fue de menos a más, pero reconocen que no pesó en la generación de juego. Y en todo caso la nota fue un aceptable 6.



Esa misma calificación recibieron 12 jugadores de los 21 que tuvieron acción en Orlando. Solo sacaron 8 puntos dos hombres: Townsend y el portero Begovic, este último calificado de héroe tras atajar un cobro en la definición por penaltis, anotar el suyo y atajar el de su homólogo, Juanito Moreno.

La buena noticia es que James no tiene problemas físicos aparentes y eso, en su caso, es un principio de solución. Pero es claro que no haber jugado por tanto tiempo se nota (desde el final de la temporada pasada fue baja por lesión) y eso va a requerir mucho más trabajo y esfuerzo de su parte. Para seguir en Everton o para buscar nuevos aires, su fútbol necesita reaparecer pronto.