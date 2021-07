¡Millonarios batalló y cayó en Florida Cup! Por penaltis ganó Everton

Millonarios no fue a pasear a Estados Unidos: fue a Orlando a competir y no a visitar parques y lo hizo bien, contra un Everton que está lejos de parecer un equipo compacto con el nuevo DT Benítez y que tuvo poco, muy poco de James.





El equipo de Gamero cayó por penaltis (10-9), una definición que pareció ensayarse porque los cobradores brillaron, en su mayoría, por su eficiencia. ¡22 cobros hicieron falta!



Desde los once pasos se hizo todo larguísimo: cobró perfecto Keane para Everton, igual que Pereira al palo contrario del arquero; siguieron Gray, arriba y a la esquina, y 'Caballo' Márquez, quien falló su cobro; la fortuna quiso que Gordon estrellara su cobro en el palo y Vargas acertara al cobrar fuerte y arriba; André Gomes cobró al palo contrario de Moreno y Abadía también cobró limpio; no fallaron en sus intentos Broadhead ni Ruiz y fue la tanda al uno y uno.



Bien cobró Gbamin para empezar, lo siguió igual García; Kenny la pinchó y Moreno no pudo evitar su sonrisa y Bertel tampoco falló; llegó Davies con otro intento efectivo, se reportó Murillo, quien la puso arriba, bien ubicada; cobró bien Anderson y apareció Román, con otro buen remate. Turno para los arqueros, porque no quedaba otra, y Begovic celebró, mientras que Moreno lo falló para completar una noche con un sabor amargo para él. Pasaron 11 cobros hasta que por fin se resolvió el duelo.



¿Qué pasaba en el inicio? Que en los 90 igualaban 1-1. La historia se escribía desde los 6 minutos cuando salvó Begovic la primera llegada clara del juego: una jugada preparada de Millonarios, el cobro abierto del tiro libre abierto a la izquierda, centro y de media vuelta le pagaba Llinas en el frente del área, exigiendo al portero, que estiró sus 1,99m de estatura para salvar su puerta.



Pero se iba a equivocar el bosnio y a los 18 iba a llegar la celebración del 'Kaiser': en el cabezazo, saliendo del tiro de esquina, les ganó a todos y cuando vino el manotazo de Begovic tuvo la fortuna del rebote en él mismo, premio para el zaguero venido a atacante que fue más ambicioso.



Protestaba Kean por la mano previa a uno de los primeros acercamientos del equipo inglés y tuvo la más clara a los 29 en el cabezazo que, por primera vez, se le escapó a Vargas y Llinás. Pero la respuesta de Millonarios no se hacía esperar y Román metía un riflazo, apareciendo como volante ofensivo por derecha y metiendo un gran susto en la casa de Begovic. Y lo desperdició Rengifo a los 34 cuando el error de Allan quedó en piernas colombianas, pero el remate se fue muy por arriba.



¿James? La primera opción llegó a los 37 pero lo enredaron cuando pretendía colarse entre los centrales. Fin.

Regalaba Vargas un tiro de esquina en un centro inofensivo de Docouré y en la siguiente Townsend metía un furioso disparo que se estrellaba en el palo, en la mejor opción del equipo de Benítez antes del descanso.



Se ganaba la amarilla Coleman a los 41 por una falta de atrás a Silva pero también Pereira por una dura entrada. Y cinco cambios reportaba Everton para el complemento, incluyendo al inédito colombiano al que muchos fueron a ver en Orlando. Quedó en deuda, la verdad.



Pero justo vino el error de Juanito Moreno, quien había reemplazado a Vargas en el arco, cuando bajó en el área a Broadhead a los 62 minutos, falla que Gray le cobró con el empate 1-1, a los 64.



Se iban dos jugadores en el equipo de Benítez y ahora era básicamente un equipo de suplentes, pues vale la pena recordar que no estaban Pickford, Richarlison ni el goleador Calvert-Lewin. Y en honor a la verdad, lo hacía mejor esa unidad B, que fue más incisiva y más ambiciosa, especialmente gracias al buen olfato de Broadhead, hábil para cobrarles a los marcadores colombianos. Él mismo se perdía la opción más clara después de la jugada del gol, pero esta vez respondía bien Moreno en el mano a mano.



El tiempo se fue sin que ninguno de los dos equipos pudiera hacer diferencia, aunque en la escala de méritos hacía más puntos el club británico. Y entonces se hacía necesaria la definición por penaltis, que no parecía molestarles a los bogotanos, aunque ya no estaban en cancha los Duque, Silva, Llinás o incluso Vargas, tras los 6 cambios del azul en Orlando.



El resultado final premiaría al que menos errores cometía al final y la fiesta, que en cualquier caso iba a ser azul, tendría acento inglés.