Mensaje de tranquilidad: esposa de Francisco Meza dice que están bien

Francisco Meza fue diagnosticado en las últimas horas con el coronavirus covid-19, primer caso de un futbolista colombiano con la enfermedad.

Su club, Tigres de México, explicó que es asintomático y que se encuentra bajo sueprvisión médica, como corresponde en estos casos, al tiempo que le envió buena energía para su recuperación: "A petición de nuestro jugador, les informamos que Francisco Meza fue el único elemento del Club que dio positivo a covid-19 y, afortunadamente para él, es asintomático. ¡Recupérate, Pacho, te esperamos de vuelta!", dijo en sus redes sociales.



Y su esposa, Megan Tovar, ha confirmado que el jugador y ella se encuentran en buenas condiciones de salud: "No tenemos síntomas, me hice la prueba con mi sobrino, que vive con nosotros, pero estamos bien", dijo.



Sobre su dinámica familiar ahora que saben que Francisco es portador del virus, ella comentó: "Yo soy quien tengo que salir a conseguir las cosas, me tomo la temperatura y no he visto cambios... Esperemos seguir bien los tres".