En España surge nuevo rumor: la probable oferta del Atlético por James

El rumor que arrancó en Colombia y que se ha difundido por distintos medios en España, ya tiene un nuevo capítulo: habría una oferta.

La posibilidad de verlo cambiar de acera, de Real Madrid al Atlético, podría ser, según algunos portales especializados en rumores del mercado, una realidad, aunque por mucho menos de lo esperado.



La opción, según las nuevas especulaciones, sería en dos pagos: 10 millones de euros por la cesión en este mismo verano, con una opción de compra obligatoria por 25 millones, en 2021.



La alternativa se parece a lo pactado cuando el colombiano fue cedido al Bayern Múnich (14 millones por dos años de préstamo) pero la cláusula no era obligatoria en ese momento. Por eso, aunque podían quedarse con él a cambio de 42 millones, el jugador regresó al Real Madrid en el verano de 2019.



Esta vez el Atlético necesita lidiar con una medida de emergencia económica obligada por el coronavirus covid-19 y con una importante cartera por pagar en los próximos meses, producto de costosos fichajes. Esa situación limita mucho las transferencias y, en términos reales, hace muy difíciles nuevas incorporaciones en el corto plazo. El alto salario del zurdo es otro asunto complejo de resolver. Todo se antoja muy complicado.



Sin embargo, está de por medio la necesidad de los 'merengues' de salir de varios jugadores para aliviar la masa salarial y James, según todos los medios importantes de España, está en el top3 de la lista. No estarían en disposición de dejar de escuchar ninguna oferta, aunque esta definitivamente no resulte muy atractiva.



Sería considerablemente menos de los 50 millones de euros a los que aspira Florentino Pérez, pero abriría un espacio importante para que Zinedine Zidane tenga los fichajes que quiere.



Las limitaciones económicas son definitivas para los que quieren salir y los que quieren entrar en el siguiente verano. Todo está marcado por la pandemia. Aun así, hay que decir que la especulación está a la orden del día en el caso James, y no siempre las fuentes son las más confiables.