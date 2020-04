El lado bueno de la pandemia: Dávinson y lo mejor de su cuarentena 

El colombiano Davinson Sánchez, futbolista del Tottenham Hotspur, dijo este lunes que gracias al confinamiento puede pasar más tiempo con su mujer y disfrutar de otras cosas como cocinar o arreglar la casa.

"Estoy pasando con mi mujer el tiempo que antes no podía. Intento hacer cosas que antes no podía como cocinar o arreglar la casa. Puede ser muy difícil para muchos pasar tanto tiempo en el mismo sitio, pero para nosotros es genial estar juntos", afirmó el colombiano a los medios del Tottenham.



"Es una buena manera de fortalecernos como familia y poder superar esto con buen espíritu y optimismo nos ayudará a estar felices", añadió Davinson. El colombiano señaló que la televisión le ayuda a amenizar el día, así como los juegos de mesa: "Todas esas cosas nos ayudan a hacer más llevaderos estos momentos".



Sobre sus familiares en Colombia, Davinson apuntó que están confinados como en el Reino Unido y que están tomando todas las precauciones posibles para su seguridad. "En estos momentos, lo único que podemos hacer es volvernos más fuertes como familia y ser pacientes. No hay nada mejor que estar juntos como una familia", finalizó el colombiano.