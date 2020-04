'No sé ni hervir un agua': 'Cucho' Hernández y su cuarentena en España

El delantero colombiano, Juan Camilo ‘Cucho' Hernández, habló para los medios sobre su situación de aislamiento en Mallorca, ciudad en la que reside, afirma estar tranquilo y a gusto en España ya que cuenta con la compañía de su mamá y de su novia, quienes le ayudan con los cuidados alimenticios durante la situación de aislamiento.

"Yo no sé ni hervir un agua, y soy afortunado de poder tener a mi madre y a mi novia porque ellas también me ayudan muchísimo en el tema de la alimentación", afirmó el delantero, quien se encuentra trabajando desde casa todos los días para estar físicamente al 100% para cuando se reanuden las competencias: "La verdad es que se nos están ofreciendo y dando las herramientas necesarias para trabajar en casa y el que no trabaje es porque no quiere".

El ‘Cucho' sabe que el parón por la pandemia fue un suceso que nadie espera y lo cogió en su mejor momentos después de haber superado la lesión de rodilla que lo dejó varios días fuera de las canchas, es consciente que en este momento lo primordial es la salud, pues España es uno de los países más afectados con la propagación del covid-19.

Finalizando, Juan Camilo le envió un mensaje a toda la afición del Mallorca: "le decimos a la afición que lucharemos cada día para poder darles esa alegría que se merecen y darnos a nosotros mismos también esa alegría de mantenernos en primera porque hay que valorarlo mucho y quiero decirle a la gente que vamos a darlo todo por ello". El jugador colombiano espera acabar la Liga a pesar de las circunstancias, su gran objetivo es no descender con el club.