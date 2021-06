Marlos Moreno fue presentado por lo alto: seguirá jugando en Europa

Hace unos días se había revelado que el KV Kortrijk, club de la primera división del fútbol de Bélgica, sería la nueva casa del colombiano Marlos Moreno. Sin embargo, solo hasta este martes se hizo oficial su vinculación. El exjugador de Nacional llega en condición de cedido por Manchester City.

"A los 24 años , Moreno ya jugó en seis ligas y no menores. Comenzó en su ciudad natal de Medellín, con el Atlético Nacional, el primer equipo colombiano en ganar la Copa Libertadores, digamos la Liga de Campeones de América del Sur. A los 18 años ya estaba en la alineación titular y disputó nada menos que 13 partidos internacionales. Inmediatamente entró en el radar del Manchester City que le ofreció un contrato a largo plazo y de inmediato lo cedió al día siguiente al Deportivo La Coruña español", indicó KV Kortrijk en su página oficial.



Y continuó: "City cedió a Moreno al FC Girona a la siguiente temporada. También jugó en el Flamengo de Brasil, donde disputó 21 partidos en la máxima categoría. Luego de seis meses con el mexicano Santos Laguna, donde jugó 11 partidos, el City lo trajo de regreso a Europa. Extendió su contrato hasta 2023 y lo cedió al portugués Portimonense".



El equipo belga habló de su fichaje en Lommel SK, tras jugar en Portugal. "Están encantados con su actuación. Marlos no se perdió un solo partido desde su llegada y se hizo notar con 5 goles y 4 asistencias. Por cierto, estuvo presente en el partido de Copa, Lommel vs Kortrijk (1-3) el pasado mes de febrero".



Finalmente, el nuevo club de Moreno, que de hecho es su séptimo club en el exterior, citó las palabras de Rik Foulon, director deportivo, quien no escatimó elogios: "Marlos es muy rápido y técnicamente habilidoso. Sin duda es un valor añadido para nuestro grupo".



El equipo belga presentó a Marlos por lo alto y con un video recordó algunos momentos de su carrera deportiva. "Es el momento de dar el siguiente paso", dice el colombiano.