¿Ofertas en FPC? ¿Junior es opción? Sánchez aclaró su salida del DIM

El volante James Sánchez fue una de las bajas que sufrió Independiente Medellín para la Liga 2021-II. En dialogó con el Vbar, de Caracol Radio, despejó dudas respecto a su temprano adiós. Se despidió del DIM tras ser dirigido un semestre con 'Bolillo' Gómez, con quien las cosas no terminaron tan bien. El barranquillero también contó de sus opciones para seguir en la liga colombiana.

"Al final del semestre fue rara la situación, no entendí muchas cosas pero soy muy respetuoso del cuerpo técnico. Como jugador grande y que se ha vuelto ganador en los últimos tiempos, me dolieron algunas derrotas al final del semestre y pienso que merecía más oportunidades para poder colaborar", contó Sánchez.



DIM tuvo chances y no consiguió avanzar entre los ocho mejores. James perdió protagonismo en las últimas jornadas y fue algo que no compartió con el 'Bolillo'. "No termina la relación con el profe por eso, no se entró a los ocho. Solo le agradezco a la hinchada del Medellín por el apoyo, ellos sí valoraron el esfuerzo. Es injusta mi salida del club".



Pasando página y pensando en su futuro inmediato, el volante que suma siete títulos en su carrera (en más reciente por Copa Colombia con DIM), ve la posibilidad de continuar en Colombia. "Hay algunos acercamientos de equipos colombianos y hay una opción de salir, pero estamos a la espera de tomar una decisión. Estoy tranquilo porque en mi carrera he ganado títulos y eso pesa para que los clubes se fijen en uno".



Finalmente, se refirió a la respuesta que tendría Junior si llegara a buscarlo: "Junior es el equipo que llevo en mi corazón y ha sido lo mejor de mi carrera, así que si se brinda esa oportunidad no dudaría un segundo en regresar y estar con mi gente".