Argentina busca campeón: los 12 colombianos que pelean por el título

Boca Juniors vs River Plate es el partido más atractivo de los cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional de Argentina, luego de que se definieran los ochos equipos clasificados a la instancia final tras finalizar la fase regular.

Con una buena cuota colombiana (doce), que además siempre es protagonista, en el país del sur del continente ya buscan campeón, y es por eso que los focos estarán puestos en los cafeteros, quienes, algunos con más continuidad que otros, esperan seguir brillando para llevar a su equipo a la gloria en el 2021.



Acá en FUTBOLRED repasamos las equipos clasificados, llaves de cuartos de final y los colombianos que tendrán acción.

Equipos clasificados

Grupo A



​Colón: Yéiler Góez y Wilson Morelo



Estudiantes de la Plata: Pablo Sabbag



River Plate: Rafael Santos Borré y Jorge Carrascal



Racing



Grupo B



Vélez



Boca Juniors: Frank Fabra, Jorman Campuzano, Edwin Cardona y Sebastián Villa



Talleres de Córdoba: Diego Valoyes y Rafael Pérez



Independiente: Andrés Roa

Llaves de cuartos de final

1. Colón vs Talleres

2. Estudiantes vs Independiente

3. Vélez vs Racing

4. Boca Juniors vs River Plate



Cabe resaltar que esta serie de cuartos de final es a partido único y el equipo que actuará como local fue el mejor ubicado en la clasificación de su respectivo grupo.



Semifinal



Ganador 1 vs Ganador 2 / Ganador 3 vs Ganador 4. También será a partido único.