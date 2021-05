¡Hay superclásico! Boca y River se enfrentarán en cuartos de final

Este domingo se conocieron los últimos equipos clasificados a los cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional de Argentina.



En el grupo A, Colón, Estudiantes, River Plate y Racing fueron los que accedieron a la siguiente fase; mientras que en el grupo B, Vélez, Boca Juniors, Talleres de Córdoba e Independiente se quedaron con los boletos a esta instancia definitiva.

Así las cosas, los cruces determinaron que habrá un superclásico entre Boca y River en los cuartos de final. Este duelo que tendrá presencia colombiana en ambos bandos, se jugará a partido único en la Bombonera, ya que el xeneize terminó mejor ubicado en su grupo (segundo), con respecto al millonario (tercero).



¿Cuándo se jugará el Superclásico?

En Argentina aseguran que el próximo domingo 16 de mayo se podría disputar este duelo liguero, teniendo en cuenta que ambos equipos juegan entresemana por la Copa Libertadores. Sin embargo, la programación de los partidos de cuartos de final aún no ha sido anunciada por la AFA.

Cuartos de final

1) Colón vs Talleres



2) Estudiantes vs Independiente



3) Vélez vs Racing



4) Boca Juniors vs River Plate



Semifinales: Ganador 1 vs. Ganador 2 / Ganador 3 vs. Ganador 4