Crisis de defensores en Selección: sin Mina o Murillo ¿quién? ¡Vote!

Las noticias no son buenas o malas, son solo noticias. Pero lo que sí pueden generar es una gran preocupación, como ha hecho ya la confirmación de una nueva ausencia de Yerry Mina por lesión.

El zaguero de Everton se retiró este domingo del campo con una molestia muscular, lo que implica que será su cuarta baja de la temporada, justo a 24 días del regreso de las Eliminatorias a Catar 2022, contra Perú (3 de junio) y Argentina (8 de junio) y a solo un mes y unos días de la Copa América.



No hay, por ahora, un diagnóstico definitivo, pero era su primer partido de titular tras una última ausencia de casi un mes, lo que necesariamente crea un interrogante sobre su situación.



La gran preocupación es que hace apenas unos días, otro fijo en las últimas convocatorias caía también víctima de una lesión: Jeison Murillo. El jugador del Celta "sufre una rotura de grado I en el recto anterior del muslo izquierdo y estará de baja entorno a cuatro semanas", y solo han pasado cinco días. Es un hecho que para las Eliminatorias no le dará el tiempo, pero la Copa América es una opción.



Para sumar a la lista de preocupaciones, Germán Mera "sufrió un esguince grado 1 del tobillo izquierdo más contusión ósea traumática" el pasado 12 de febrero y todavía no ha completado su recuperación. Se trata de una de las alternativas que el DT Reinaldo Rueda vio en su único microciclo en Barranquilla.



El panorama deja a Davinson Sánchez, quien no tuvo continuidad con Mourinho en Tottenham ni parece recuperarla ahora con Mason; Jhon Lucumí (KRC Genk, BEL), con actividad pero sin mayor competencia en Selección; William Tesillo (León (MEX), con 35 partidos y, al menos según las convocatorias, Pablo Ortiz (América) y Dany Rosero (Cali).



Sobre esas opciones, y las otras que pudo haber analizado el DT de la Selección, ¿qué cree que debería hacer ahora frente a la crisis de defensores? Vote en nuestro sondeo:

Sondeo ¿A quién debería acudir en reemplazo de Mina y Murillo si no se recuperan? Jhon Lucumí William Tesillo Stefan Medina Pablo Ortiz Carlos Cuesta Otro

Lo bueno es que quedan cuatro semanas y habría opción de recuperación. En ese caso:

Sondeo Si estuvieran todos recuperados, ¿cuál debería ser la pareja de centrales de la Selección? Mina-Davinson Mina-Murillo Davinson-Murillo Davinson-Lucumí Davinson-Tesillo Murillo-Tesillo Tesillo-Lucumí Otro

Si fuera una situación de emergencia y hubiera que pensar en opciones para el presente y el futuro: