Divertida anécdota de Luis Suárez con James: hubo hasta vulgaridades

Luis Suárez es la sensación del fútbol de ascenso en España por su buen momento con el Real Zaragoza y aunque han surgido muchos rumores, él se mantiene concentrado en su presente con el equipo que, hasta antes del parón, era uno de los candidatos a conseguir el ascenso.

En diálogo con Golombianos, el delantero habló de su presente en el fútbol de España y de sus sueños de llegar a jugar en la Selección Colombia, aunque también le han coqueteado de la selección española.

“Sueño jugar con la Selección. Lo digo acá porque ha creado mucha controversia cualquier cosa que yo he dicho, aquí o en cualquier otro lado. Un mínimo de lo que yo digo se toma para una noticia controversial y no es así. Yo lo tengo claro, por eso me enfado cuando no me llaman. Soy colombiano, tengo mucho sentido de pertenencia por mi país y el sueño es vestir la camiseta de la Selección", dijo sin titubeos.

En esta temporada, Real Zaragoza jugó contra Real Madrid en la Copa del Rey y aunque él no fue titular sí estuvo unos minutos en el campo de juego, aunque no logró anotar.

“Encontrarse con uno de los mejores equipos del mundo siempre es bonito, es como una recompensa al trabajo. Al final el míster tomó la decisión de dejarme descansando porque la prioridad es la Liga y al final me da una recompensa para salir y disfrutar de esos 30 minutos. Lo afronté con muchas ganas, cualquier balón era como el último, tuve una ocasión que me sacó Areola. Fue muy emocionante para mí", relató.

Y es que uno de sus grandes sueños es jugar al lado de los grandes por eso sueña con ponerse la tricolor junto a Falcao García, el máximo goleador con la camiseta de la Selección Colombia.

“Como delantero a uno le gustan los goles. Falcao comienza a meter goles y goles y goles. Uno como jugador quiere llegar a ese puesto, meter los mismos goles o superarlo. Para cualquier delantero colombiano jugar con la referencia de él al lado, pero para mí, por mi forma de jugar, sería perfecto. Nos podríamos compenetrar muy bien", explicó.

Por ahora, él tiene una foto y una divertida historia con James Rodríguez, a quien le tiene mucho respeto luego de aquel partido en el Santiago Bernabéu.

“Es muy amable y humilde. Desde que comenzamos a hablar me di cuenta que no es como esas personas que están en un equipo grande y se crecen, sino todo lo contrario. Hablamos como si fuésemos amigos de toda la vida. Le dije que pronto nos vemos en la Selección, me dijo que por supuesto, que espera verme pronto por allí", dijo.

Además contó una historia de cuando aún no lo conocía: “Estábamos en Granada y jugó Granada-Real Madrid. James estaba calentado ahí en la banda y nosotros gritándole ‘James somos colombianos' y como no nos paraba bolas, que no no las paró, lo normal, le decíamos hasta vulgaridades en colombiano para que se diera cuenta que eramos colombianos, era una locura".