Colombia perdería puja con España por Mosquera, quien cotiza en Europa

Se llama Christian Mosquera, es defensor central del Valencia de España, mide 1,91m y tiene 19 años de edad. Una auténtica joya.

La buena noticia es que su club, que acaba de renovarlo, podría obtener pronto un gran rédito muy pronto pues, según informó la cadena Cope, está en la carpeta del Atlético de Madrid y el Milán de Italia.



Dice la fuente que mientras los españoles lo quieren para una necesaria renovación de su zaga, los italianos, que lo buscan hace más tiempo, lo ven como una apuesta a futuro en una posición de mayor liderazgo.



“El Milan fue uno de los clubes que lo intentó con más insistencia el pasado verano, cuando no había tenido siquiera la continuidad de la que goza en este momento. Los italianos aprovecharon la operación de compra de Yunus Musah para trasladarle al Valencia CF su intención de ficharlo. El club de Mestalla rechazó esa propuesta de raíz y no contemplaba una salida en forma de traspaso el pasado verano”, informó el medio.



La mala nueva es que esa joya, que al llamarse Mosquera por supuesto que tiene que ver con Colombia, no nos beneficiaría. Christian nació en España pero sus padres son colombianos, razón por la cual podría elegir a uno de los dos países para defender sus colores.



Sin embargo, según el periodista español Joaquín Maroto, el jugador será citado a la Selección Sub-21 de España que buscará cupo a París 2024.



"Tanto Mosquera como Cubarsí entrarán en la lista de España que en septiembre iniciará la Liga de Naciones y la clasificación para el Mundial 2026. Salvo que se cometa otro error de bulto como el de Brahim y se pierda al valencianista, un central joven pero de tronío", dijo el comunicador, aludiendo al caso de Brahim Díaz, rechazó a España y representará a Marruecos.

