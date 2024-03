¿Quién es Cristhian Mosquera, el colombiano que renovó con Valencia?

Valencia ha pasado por un proceso de renovación de su plantilla en los últimos años debido a problemas económicos y también por algunos rendimientos deportivos que ya no eran los mejores.



Ante esto, el cuadro español ha apostado por su cantera y por algunos futbolistas jóvenes que vienen de otros clubes del país o de Europa.



Uno de los jugadores por los que se optó en esta campaña fue el hispano-colombiano, Christian Mosquera de 19 años que se ha consolidado en el equipo y esto ha hecho que acumule 19 juegos consecutivos como titular. En la presente temporada lleva ya 27 encuentros disputados.

Ante esta constancia y su gran rendimiento, el canterano del equipo ‘che’ ha sido renovado hasta el 30 de junio de 2026 lo que indica la confianza que hay en el equipo donde se espera que muestre su mejor faceta.



“Made in la Academia Valencia. Mosquera 2026. Ha demostrado ser un jugador importante a presente y futuro para la defensa del Valencia", fueron las palabras del club en su página web.



Por su parte, Mosquera se refirió a su renovación: "Es algo que no llega a todo el mundo, y que te den esta oportunidad de poder seguir en este club pues es una cosa muy grande y estoy muy contento e ilusionado. Llevaba dos temporadas entrenado con el primer equipo y preparándome para este momento y creo que lo estoy haciendo bien. gracias a los compañeros y el entrenador que me ponen las cosas fáciles. Cuando llegas aquí con 12 años tiene el sueño de poder llegar al primer equipo, lo ves lejos, pero crees en ello".



Mosquera comenzó como cuarto central del equipo, pero ante las lesiones de Mouctar Diakhaby y Gabriel Paulista sumado al mal presente de Cenk Ozkacar, hizo que el hispano-colombiano se volviera un fijo en la titular.



El zaguero nació un 27 de julio de 2004 en Alicante. Sus padres son colombianos y ha sido internacional en las categorías inferiores en la Selección de España, pero cortado su camino en los equipos de La Roja, en el mes de junio del año pasado, Néstor Lorenzo lo convocó para la Selección Colombia.



Sin embargo, cuando todo indicaba que iba a jugar con la tricolor, el jugador pidió ser desconvocado por lo que todavía debe decidir con cual selección de mayores quiere jugar.