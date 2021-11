James tendría fuerte sanción: ‘tuvo deseo de agredir al árbitro’

Los días recientes de James Rodríguez en la liga de Catar han sido movidos, la expulsión sufrida el pasado 30 de octubre contra Al-Arabi generó mucha polémica, por la acción y cómo se dieron los hechos, donde se vio una parte poco conocida del colombiano, mostrándose indignado y recriminando fuertemente lo ocurrido.



Ante esto, el Comité Disciplinario de la Asociación de Fútbol de Catar, se pronunció sobre el hecho en cuestión, dándole el respaldo necesario al juiez central Khalid Abdulla, que expulsó al colombiano, luego del fuerte golpe que recibió sobre el final del compromiso.



“Una decisión incorrecta del árbitro del partido al mostrar solo la segunda tarjeta amarilla y no mostrar la roja directa al jugador del Al-Rayyan, porque empujó la mano del árbitro y luego trató de llegar a él de una manera que indica un deseo de agredirlo si sus compañeros no se lo hubieran impedido” fue la respuesta por parte del organismo, ante lo ocurrido en el final del partido.



Teniendo en cuenta eso, no solo reprocharon el accionar de James en cancha, sino que respaldaron la labor del central Khalid Abdulla Nabet, que lo consideraron como el mejor árbitro del mes de octubre “El Departamento de Arbitraje de la Asociación de Fútbol de Catar ha elegido al árbitro Khalid Abdulla Nabet y al árbitro asistente Hamad Al-Aji como los mejores para el mes de octubre del 2021. La selección de los dos jueces mencionados se realizó de acuerdo con los criterios del Departamento de Arbitraje, y luego del proceso de análisis de la actuación arbitral que sigue este, el cual se realiza de manera continua luego de cada ronda en las distintas competencias en las que participan”.



En conclusión, la sanción para el volante colombiano puede ser extensa, teniendo en cuenta que aún no se ha estipulado un tiempo predeterminado de castigo. El colombiano se recupera del golpe sufrido, que desembocó en la acción en cuestión y se integrará a la convocatoria de la Selección Colombia, de cara al encuentro contra Brasil.