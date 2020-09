¡No aguanta más! Sebastián Villa no volvería a jugar con Boca Juniors

"Se pudrió todo". Así titulan en Argentina la última noticia sobre Sebastián Villa en Boca Juniors.

El diario Olé asegura que el jugador está harto de la incertidumbre y que la nueva decisión del club lo ha afectado: "Y un día explotó: después de enterarse de la sanción (no jugará hasta tanto se defina su situación judicial) y de que el club rechazara una nueva oferta del Atletico Mineiro, el delantero colombiano se plantó y avisó que no quiere jugar más en el club".



Villa sigue inmerso en una investigación por presunta violencia de género contra su expareja, Daniela Cortés, quien lo denunció en abril, en medio de la cuarentena estricta.



La fuente afirma que el antioqueño “ya le comunicó la decisión a Marcelo Delgado, integrante del Consejo de Fútbol liderado por Riquelme, y también lo habló con Miguel Ángel Russo, uno de los que más cerca estuvo de él durante toda la causa judicial que se abrió a finales de abril. "Tres veces lo habló, hoy tiene en la cabeza no jugar más", le contaron a Olé desde adentro”.



Boca ha decidido que no juegue hasta que solucione su situación judicial y Villa ha dicho que quiere irse de Argentina. Aunque se mencionan varias ofertas, la realidad es que el club las ha rechazado y eso tiene muy incómodo al extremo.