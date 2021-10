Boca habría recibido nueva oferta por Villa: lo quieren en Europa

Este miércoles, Sebastián Villa ha sido noticia. Primero, porque ofreció disculpas al club por sus "malas decisiones", las cuales terminaron afectando no solo a la institución sino también a él, que lleva un buen tiempo sin poder jugar, así que habló de querer una nueva oportunidad. Segundo, los medios en Argentina aseguran que la directiva xeneize recibió una nueva oferta por él. Otra vez desde el fútbol europeo.

El periodista Martín Costa, en TNT Sports Argentina, aseguró que "el Presidente de Boca tiene la oferta del Dinamo de Moscú. No tengo el monto, pero me dicen que es superior al que recibió de Brujas de Bélgica. Villa le pidió al consejo que si aparecía una oferta la analizaran y la respondieran como corresponde. El que recibió la oferta fue directamente Ameal, pero terminará en el consejo porque es el que decide".



Cabe recordar que la última oferta que se conoció del Brujas, equipo de los colombianos Éder Álvarez Balanta y José Heriberto Izquierdo, fue por 6 millones de euros, la cual no estimó Boca por considerarla muy baja. Ahora, en la Liga de Rusia donde están Wilmar Barrios (Zenit) y Jhon Córdoba (Krasnodar), pretenden el talento del antioqueño.



Martín Arévalo, periodista de TyC Sports, también confirmó que los directivos de Boca tienen en su poder una "carta de intención" desde el Dinamo por el atacante colombiano. Habrá qué esperar si les interesa un negocio. Por lo pronto, Villa se puso a disposición del equipo pensando en lo que resta de la temporada. Quiere volver a jugar.