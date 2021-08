¿Novela Sebastián Villa con final feliz? Desde España llegaría oferta

Después de todo, Sebastián Villa sí podría terminar fichando en Europa. Según informó este viernes Nelson Ascencio en el programa Blog Deportivo, de Blu Radio, el jugador de Boca Juniors recibiría una oferta desde un equipo de la Liga de España. Cabe recordar que esta no es la primera vez que su nombre de vincula en LaLiga, pues desde 2020 se habló de una opción con Getafe.



“En las próximas horas, si es que ya no se ha dado, Boca Juniors recibirá una propuesta de otro equipo, en primera división de España, por Sebastián Villa. Brujas inicialmente había hecho una propuesta que no satisfizo a los directivos y se quitarían de encima el problema. Recordemos que el 20% pertenece al Deportes Tolima", informó Ascencio.



La relación entre Sebastián Villa y Boca Juniors no es la mejor después que el club decidiera no aceptar la propuesta que llegó desde Brujas. Después de dos ofertas, los belgas accedieron a pagar 8 millones de dólares, pero el xeneize se negó pues sus pretensiones rondan los 12 millones. Ahí fue cuando el colombiano decidió entrar en modo "rebeldía" y retiró sus pertenencias de Ezeiza, a modo de protesta por no dejarlo partir a Europa.



Desde aquel entonces, Villa no asiste a los entrenamientos. El club argentino decidió concederle unos días de permiso, mientras trataban de resolver su situación y él se ponía al frente de un tema de salud relacionado con su madre. La próxima semana el jugador se presentaría al club, al menos, así lo tiene planeado Boca. Habrá que esperar si finalmente se da un negocio que satisfaga al club y al jugador. De no ser así, Villa no la pasará muy bien en el xeneize, pues su actitud tiene a más de uno molesto.