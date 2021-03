Parte médico de Cardona: sigue de baja y ¡hasta Gallardo lo extraña!

Los que tenían prisa de ver otra vez a Edwin Cardona en las canchas van a tener que esperar sentados.

Aunque se esperó hasta el último minuto el pasado domingo, en el superclásico Boca Juniors, vs. River Plate, el colombiano no pudo estar en la cancha y sufrió el juego desde la tribuna.



El dolor que tuvo hace un par de días parece más que eso. Así lo confirmó el propio Boca en sus redes sociales: "lesión muscular grado dos en el recto anterior de la pierna izquierda", dijo el equipo.



#ParteMédico



Edwin Cardona: lesión muscular grado dos en el recto anterior de la pierna izquierda.



Depto Médico Fútbol Profesional pic.twitter.com/1SAALe2NZ2 — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) March 15, 2021

Al ser una lesión grado dos requerirá más días de recuperación, que no fueron confirmados por Boca.



Eso sí, quedó claro que el zurdo se extrañó mucho en el esperado duelo argentino, tanto que hasta Marcelo Gallardo, técnico de River Plate, lo echó de menos.



"Me pareció un resultado justo por el desarrollo del partido. Fue un partido de poca claridad. En la primera media hora tuvimos intención de tomar el partido. Creo que al partido le hubiese venido bien la presencia de Edwin Cardona. Por que con su ausencia, ellos tuvieron un central más y estaban más cómodos", analizó el entrenador.



Y añadió: "Yo el partido lo pensé con Cardona titular. Y si no estaba, pensé que iba a jugar otro atacante, y Tévez más atrás. No pensé que iban a jugar así".