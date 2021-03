Cardona se inspira en su hijo: ¿Quién le aconsejó patear por abajo?

Edwin Cardona volvió a destacarse y a ser clave en Boca Juniors, en el contundente triunfo 1-7 contra Vélez Sarsfield, en la cuarta fecha de la Copa de la Liga de Argentina. El volante colombiano brilló con sus asistencias, claridad en los pases y con un golazo de tiro libre que abrió el marcador en Liniers, pateando rastrero y por debajo de la barrera para sorprender al fortín en su estadio.

#CopaDeLaLigaxTNTsports | ¡Impresionante, Edwin! Cardona la tiro al ras del suelo y dejó sin chances a Hoyos para abrir el partido en Liniers.#VELBOCxTNTsports pic.twitter.com/N2G3m1k4kE — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) March 8, 2021

Cardona confesó quién le aconsejó patear a ras de césped, para marcar el golazo a Vélez.



“A mi hijo le gusta mucho el fútbol, y me dijo ‘papá, ¿usted por qué no le pega por abajo?’. Anoche me pidió un gol y le dije que vamos a ver si lo meto rastrero. Es mi inspiración, ver a mi familia que siempre me apoya. Emiliano me inspira, porque tiene el sueño de jugar y es un orgullo que mi hijo me aconseje con 7 años”, dijo Cardona.