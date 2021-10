¡Gol de goleador! Bernardo Espinosa, imperial con el Girona en España

El Almería se situó líder de LaLiga SmartBank al vencer al Girona en Montilivi con goles del nigeriano Umar Sadiq, de nuevo 'pichichi' en solitario, y el argentino Lucas Robertone. El equipo, primero con un punto de ventaja sobre el Sporting de Gijón, enlazó la tercera victoria y se ratifica como uno de los principales candidatos al ascenso a la primera española.



El Girona, cuyo único tanto lo marcó el colombiano Bernanrdo Espinosa, constató, una vez más, que deberá mejorar mucho para aspirar a dicho objetivo, ya que apenas ha sumado ocho puntos de 24 posibles y solo ha logrado un triunfo en los últimos siete duelos.



Con la derrota, el Girona regresó a puestos de descenso y es 19º, a cinco puntos del play-off de ascenso.

Las alternativas en la posesión con las que comenzó el encuentro, el último de la octava jornada de LaLiga Smartbank (Segunda), pronto dieron paso a un dominio catalán que fue aumentando con los minutos. Mientras, el Almería, que repitió once por tercer partido seguido, confiaba sus opciones en el contraataque y la velocidad de Sadiq y el belga Largie Ramazani.



En el primer acto, el cuadro local firmó los mejores minutos del curso hasta la fecha, pero, aunque se mostró más peligroso e incisivo, en el tramo final del campo volvió a sufrir por su incapacidad de traducir el dominio en ocasiones, en goles.



Más allá de un duro chut del joven Darío Sarmiento, novedad en el once junto a Arnau Martínez y el uruguayo Cristhian Stuani, tras una gran acción sobre la línea de fondo, el equipo apenas inquietó a Fernando Martínez en los primeros 45 minutos. De hecho, las ocasiones más claras fueron para el Almería.



En el m.36, tras un córner local, Ramazani, sin ningún defensa alrededor, se equivocó al intentar batir a Juan Carlos Martín con una vaselina desde lejos en lugar de plantarse solo ante el portero y ya en el añadido el '1' del Girona repelió a ras de suelo, providencial, un tiro cruzado de Francisco Portillo.



El cuadro de Rubi dio un paso adelante tras el entretiempo. Primero avisó con un disparo de Sadiq que se marchó cerca del palo derecho de Juan Carlos. A la siguiente, el '9' nigeriano ya no falló: en el 52', aprovechando un error en la salida del balón local, celebró el 0 a 1 con chut cruzado, después de una gran combinación con Lucas Robertone y Portillo.



Cuando mejor parecía estar el Almería, que incluso tuvo una ocasión para doblar su ventaja en las botas de un omnipresente Sadiq, llegó la diana del empate (62'). Aleix García sacó una falta, Arnau prolongó la pelota y el colombiano Bernardo, atento al segundo palo, la acomodó en las redes.



El gol despertó al Girona, muy necesitado de puntos, goles y noticias felices en este arranque liguero, pero el duelo acabó por decantarse del lado visitante, que recuperó el aliento con el definitivo 1 a 2, obra de Robertone a pase de Sadiq (68').