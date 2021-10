Fuerte cruce de Riquelme con exjugador en programa de TV en vivo

Juan Román Riquelme, vicepresidente de Boca Juniors, habló con el programa Superfútbol de TyC Sports sobre la derrota en el superclásico frente a River Plate y protagonizó un fuerte cruce con el exjugador y ahora panelista, José Chatruc, cuando fue preguntado si a su equipo le hacía falta jerarquía.

En un principio, Román reconoció la superioridad del equipo de Marcelo Gallardo en el Monumental, afirmando que River fue justo vencedor del clásico (2-1); sin embargo, su molestia llegó cuando Chatruc le preguntó por la falta de jerarquía en los partidos importantes. Para Riquelme, su equipo tiene jerarquía y por eso recordó la polémica eliminación de la Copa Libertadores ante Atlético Mineiro.



"No es fácil jugar con Mineiro y nosotros le hemos ganado los dos partidos. Claramente le ganamos a Mineiro los dos partidos", dijo el ídolo xeneize.



Chatruc le contestó: “No oficialmente”. Cabe recordar que este duelo quedó 0-0 y los brasileños pasaron a la siguiente fase en la tanda de los penaltis.



El comentario del panelista causó furia en Riquelme, quien, durante la transmisión en vivo, arremetió contra el exjugador.



“¿Cómo no oficialmente, Chatruc?”, dijo Román.



“Y... no Román, los partidos los ganó Mineiro.”, contestó Chatruc.



Roman explotó y dijo: “Si vamos a hablar hablemos en serio. Fuiste jugador de fútbol hablemos como jugadores de fútbol. Si querés hacer de periodista y querés pelear conmigo no me parece lindo. Los dos partidos los ganamos.”



Chatruc le respondió: “Pero no me quiero pelear con vos, te digo la realidad.”



“Los dos partidos los ganamos”, continuó Riquelme...



Juan Román, que intentó abandonar la conversación, terminó la discusión, afirmando: “Si no me quiere dejar hablar... Yo no me quejo de nada, pero soy honesto. Ayer nos ganaron bien, pero el gol en cancha de Boca fue gol dejémonos de joder. Fue gol el de acá, fue gol el de Brasil... qué va a hacer”, finalizó.