Primer palo de Benítez a James: 'no es la forma física que esperaba'

Everton ganó la Florida Cup, un torneo amistoso de pretemporada que estuvo lejos de ser un paseo, gracias a la dificultad que le planteó Millonarios.

El duelo acabó definiéndose en penaltis, y el nuevo entrenador terminó con varias anotaciones en su libreta, pocas realmente favorables a James Rodríguez.



Al ser consultado en rueda de prensa puntualmente por el creativo, el español, quien ya lo dirigió en Real Madrid en 2015, comentó: "el inicio de la pretemporada no es fácil. Creo que puedes ver que James tiene la calidad con el balón, pero aún así la forma física no es la que esperábamos, por lo que es normal en este momento. Veremos cómo avanza al tener más sesiones de entrenamiento, más juegos".



Y ojo al mensaje directo que le dejó, en el que parece advertirle que no tendrá un trato especial a pesar de su talento: "cada jugador depende de cada uno, está en ellos marcar la diferencia o no. Pero en el momento solo veo cómo progresan, cómo mejoran".

C O L O M B I A N P R I D E ⚽️🇨🇴 pic.twitter.com/aokPsA9w2m — Florida Cup (@Florida_Cup) July 26, 2021



Benítez concluyó que cuando más le gustó el trabajo de su equipo fue en el segundo tiempo, a partir de la sustitución del zurdo: "la segunda mitad tuvimos más energía y fuimos más rápidos y fuimos más peligrosos con la pelota y en el contraataque".



Y es que no solo el número 19 sino los titulares en Orlando dejaron la idea de que físicamente no están todavía a punto y les falta tomar ritmo de competencia. Los jóvenes y la grata aparición del chico Gray lo dejaron ilusionado. A ese nivel tendrá que llegar James si quiere abrirse un espacio en el once titular.