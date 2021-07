David Silva analizó duelo vs Everton: habló de James, Román y Nacional

Al término del partido frente al Everton, que terminó 1-1 y se definió en los penaltis, David Macalister Silva dialogó con ESPN donde hizo un completo balance del choque con el equipo inglés. También aprovechó para elogiar a Felipe Román, mostrar su apoyo a James Rodríguez y pensar en el rival amistoso del miércoles, Atlético Nacional.

Balance frente a Everton



“El profe Gamero siempre nos ha dicho que se va a salir a buscar el resultado por la institución que estamos representando. Creo que lo hicimos bien, fuimos inteligente, apretamos, tuvimos el balón y fuimos pacientes. Eso es algo positivo para nosotros, no nos afanábamos y salimos a jugar de tú a tú, para nosotros fue una gran experiencia”.



“El juego de ellos es muy diferente y es muy fructífero para nosotros. Nos enseña a estar preparados para otras cosas y nuestro objetivo es volver a torneo internacional, y estamos tratando de implementar la intensidad. Queremos volver para hacer una buena presentación”.



“La preparación fue igual, con la seriedad del caso, por ser un partido contra Everton, un equipo de la Premier, con nombres importantes, para muchos era un amistoso, pero para nosotros era un partido en el que representamos a una institución grande”.



Así ve a James Rodríguez



“A James lo veo bien, cogiendo su forma. Definitivamente es un referente de nuestro fútbol, es un jugador diferente y eso se nota. La pretemporada le va a ir muy bien y va a estar en su nivel habitual, que es extraordinario”.



Millonarios y Román



“Nos ha ayudado a utilizar la palabra equipo, la palabra grupo. Hemos sido conscientes que tenemos una competencia sana y todos se están trabajando bien. Esto no es fácil conseguirlo y esperamos que los resultados se den con títulos que es lo que cuenta”.



“A Román hay que felicitarlo por la madurez y la fortaleza mental con este tema. Tuvo el acompañamiento del club y de su familia. Estuvo cerca del grupo e independientemente que no pudiera entrenar se acercaba a escuchar y para nosotros es un refuerzo de primer nivel que esté nuevamente con nosotros. Hay que disfrutarlo este semestre porque es de esos jugadores de exportación, difícil de retener”.



“Vemos que somos capaces, estamos aprendiendo a manejar la intensidad, mejorando en el control de balón. Son muchas cosas positivas. El partido del miércoles (frente a Nacional) no es un amistoso, para nosotros tiene seriedad y es representar la institución en la que estamos, y hay que dejarla en alto”.