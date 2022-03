Por la convocatoria de Reinaldo: balance de colombianos en el exterior

Empezó el mes clave de la Selección Colombia. El 24 y 29 de marzo, el conjunto de Reinaldo Rueda se jugará su último cartucho pensando en una milagrosa clasificación al Mundial de Catar 2022.



El seleccionador nacional deberá elegir muy bien a aquellos que vengan con ritmo de competencia y cuyo nivel sea muy bueno. Por lo anterior, en FUTBOLRED hacemos el balance de cómo le fue a los potenciales candidatos este fin de semana.

ARQUEROS



David Ospina: fue titular el domingo en la derrota 0-1 del Napoli frente al Milan. Jugó la totalidad del encuentro.

Camilo Vargas: fue titular el sábado en la victoria parcial 0-1 del Atlas mexicano frente a Querétaro. El partido fue suspendido.

Andrés Mosquera: fue titular el domingo en la derrota 2-0 del Medellín frente a Nacional.



DEFENSAS



Daniel Muñoz: fue suplente el sábado en el empate a dos del Genk belga con Brugge.

Dávinson Sánchez: jugó este lunes en la victoria 5-0 del Tottenham frente al Everton. Ingresó al minuto 52.

Johan Mojica: fue titular el domingo en la derrota 1-2 de Elche frente al Barcelona. Jugó la totalidad del encuentro.

Óscar Murillo: el duelo entre Pachuca y Tigres fue suspendido.

Stefan Medina: fue titular el sábado en la victoria 2-1 de Monterrey frente al América. Jugó la totalidad del encuentro.

Carlos Cuesta: no fue convocado el sábado en el empate a dos del Genk belga con Brugge.

Yerry Mina: no fue convocado el lunes en la derrota del Everton frente al Tottenham por lesión.

Freddy Hinestroza: fue titular el sábado en la victoria 3-1 de Junior frente al Unión Magdalena. Jugó la totalidad del encuentro.

Frank Fabra: no jugó el domingo en la derrota 0-1 de Boca Juniors contra Huracán por suspensión.

William Tesillo: fue titular el viernes en la victoria 0-1 de León en casa del Juárez. Jugó la totalidad del encuentro.

Jhon Lucumí: fue titular el sábado en el empate a dos del Genk belga con Brugge. Jugó todo el partido.

Jeison Murillo: fue suplente el domingo en la victoria 4-3 del Celta de Vigo frente al Mallorca.

Yairo Moreno: el duelo entre Pachuca y Tigres fue suspendido.

MEDIOCAMPISTAS



James Rodríguez: fue titular el sábado en el empate a tres del Al-Rayyan de Catar con Al-Wakra por Copa. Jugó 86 minutos y su equipo fue eliminado.

Juan Fernando Quintero: jugó el sábado en la victoria 0-1 de River Plate en casa de San Lorenzo. Ingresó al minuto 56.

Juan Guillermo Cuadrado: fue titular el domingo en la victoria 1-0 de la Juventus frente al Spezia. Jugó la totalidad del encuentro.

Víctor Cantillo: jugó el sábado en la derrota 1-0 de Corinthians en casa del Sao Paulo. Ingresó al minuto 62.

Matheus Uribe: fue titular el domingo en la victoria 2-4 del Porto en casa del Pacos Ferreira. Jugó la totalidad del encuentro y lo amonestaron al minuto 72.

Stiven Alzate: fue titular el sábado en la derrota 0-1 de Boca Juniors contra Huracán. Jugó 78 minutos.

Jorman Campuzano: fue titular el domingo en la derrota 1-2 de Elche frente al Barcelona. Jugó la totalidad del encuentro.

Wilmar Barrios: fue titular el lunes en la victoria 2-0 del Zenit ruso frente al Ufa. Jugó la totalidad del encuentro.

Jefferson Lerma: no jugó el sábado en la derrota 2-1 del Bournemouth en casa del Preston (segunda división inglesa) por suspensión.

Jaminton Campaz: fue titular el sábado en el empate a uno de Gremio frente a Novo Hamburgo. Jugó 65 minutos.

Edwin Cardona: fue titular el sábado en la victoria 1-0 de Racing frente a Talleres. Salió al minuto 29 por lesión.



DELANTEROS



Alfredo Morelos: fue titular el sábado en la victoria 1-0 del Rangers escocés frente al Aberdeen. Jugó 78 minutos.

Diego Valoyes: no fue convocado el sábado en la derrota 1-0 de Talleres en casa de Racing por lesión.

Luis Díaz: fue titular el sábado en la victoria 1-0 del Liverpool frente al West Ham. Jugó 96 minutos.

Miguel Ángel Borja: fue titular el sábado en la victoria 3-1 de Junior frente al Unión Magdalena. Jugó 67 minutos y anotó al 63.

Radamel Falcao García: no fue convocado el domingo en la derrota 2-0 del Rayo Vallecano en casa del Cádiz por lesión.

Luis Javier Suárez: fue titular el sábado en la derrota 3-1 del Granada en casa del Valencia. Jugó 76 minutos.

Duván Zapata: no fue convocado el sábado en la derrota 1-0 del Atalanta en casa de la Roma por lesión.

Luis Muriel: jugó el sábado en la derrota 1-0 del Atalanta en casa de la Roma. Ingresó al iniciar la segunda parte.

Rafael Santos Borré: fue titular el sábado en la victoria 1-4 del Eintracht Frankfurt en casa del Hertha Berlín. Jugó 72 minutos y anotó al 63'.

Juan Camilo Hernández: fue figura de su equipo el domingo en la derrota 2-3 del Watford frente al Arsenal. Anotó un golazo de chilena al minuto 11, asistió a Sissoko al 87' y fue amonestado al 90+6'.