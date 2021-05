¿Se va? La decisión que habría tomado Monterrey con jugador colombiano

Monterrey quedó eliminado de la Liga MX tras caer en los cuartos de final contra Santos Laguna. El equipo que dirige Javier Aguirre no pudo avanzar en los playoffs y es por eso que en el territorio azteca ya se habla de los jugadores del club de los rayados que saldrían de cara a la siguiente temporada.

Justamente, uno de ellos sería Aviles Hurtado, atacante colombiano que disputó 15 partidos en este semestre y, a sus 34 años, dejaría Monterrey tras no entrar en los planes del actual DT.





"El colombiano Avilés Hurtado no continuará en el equipo, así lo informó una fuente a Canal 6 Deportes. El ofensivo arribó como la gran bomba en el Apertura 2017, pero después de la final regia y de tener un semestre de en sueño no pudo mantener el nivel", informa Telediario en una de sus páginas.



Así, el futuro de Hurtado estaría ligado a Mazatlán FC, equipo que tiene entre sus filas a Michael Rangel y que buscaría formar un ataque cafetero.